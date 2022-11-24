أنور إبراهيم رئيسا لوزراء ماليزيا

أصدر القصر الملكي في ماليزيا، بيانا، اليوم الخميس، أعلن من خلاله تعيين المعارض الإصلاحي أنور ابراهيم رئيسا للوزراء في البلاد.

وجاء قرار التعيين، بعد موافقة ملك ماليزيا ومجلس حكام الولايات، على تعيين "أنور إبراهيم"، ليضع ذلك حدا للأوضاع التي تعيشها البلاد، عقب فشل المعارضة والكتل البرلمانية في الحصول على أغلبية في الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم السبت الماضي.

وكان زعيم المعارضة "أنور ابراهيم"، قد تحدث في وقت سابق، أن تحالفه "باكاتان هارابان" (تحالف الأمل)، الذي حصل على 82 مقعدا في مجلس النواب، من اصل 222 مقعدا، قد تواصل مع كتل أخرى في البرلمان، مما مكنه من الحصول على 111 مقعدا، وهو ما يكفي لتشكيل الحكومة المقبلة.

وحصل التحالف الوطني "بيريكاتان ناسيونال" بزعامة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، على 73 مقعدا في البرلمان الماليزي.

والسياسي الماليزي "أنور إبراهيم"، هو من مواليد 10 أغسطس 1947، وشغل منصب نائب رئيس وزراء، ووزير مالية، في عهد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، وكان متوقعا أن يخلف "مهاتير" في قيادة التحالف الوطني الحاكم لولا الخلاف الذي وقع بين الرجلين في عام 1998.