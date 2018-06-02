أوامر ملكية سعودية.. لابن سلمان الحصّة الأكبر

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ، فجر السبت، عددا من الأوامر الملكية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الملك سلمان قرر تأسيس هيئة ملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

ووافق الملك سلمان، على اقتراح نجله محمد، بإنشاء إدارة باسم "إدارة مشروع جدة التاريخية"، ترتبط بوزارة الثقافة، مع تخصيص ميزانية مستقلة لها.



وبحسب "واس"، فإنه تم تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة من أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، ووزراء الداخلية، والحج والعمرة، والاقتصاد والتخطيط، وآخرين.





كما قضت الأوامر الملكية، بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي، برئاسة محمد بن سلمان أيضا.



وتحدد المحميات الملكية وتسمى بأمر الملك، على أن يكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بشخصية اعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.



وبحسب القرارات، فإن محمية روضة خريم والمناطق المجاورة لها، تعتبر محمية ملكية، وتسمى محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.





كما صدر أمر ملكي بإعفاء وزير العمل علي العفيص من منصبه، وتعيين أحمد بن سليمان الراجحي بدلا منه.

والراجحي هو رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض حاليا.

وقرر الملك سلمان، فصل وزارتي الثقافة والإعلام عن بعضهما، وتعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان، وزيرا للثقافة، مع بقاء عواد العواد وزيرا للإعلام.

وتم تعيين بندر الرشيد سكرتيرا لولي العهد بالمرتبة الممتازة، وأحمد الثقفي مستشارا برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.



وعين الملك سلمان، صالح آل الشيخ وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء، فيما تم تعيين عبداللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .



وعين ناصر الداود نائبا لوزير الداخلية بمرتبة وزير، وعبد الله المعطاني نائبا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، وخالد السلطان رئيسا لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير، وعبدالله السعدان رئيسا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير، وهيثم العوهلي نائبا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة .



كما شملت الأوامر الملكية، تعيين عبدالعزيز العبدالكريم نائبا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة، وخالد المديفر نائبا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمرتبة الممتازة، والمهندس ناصر النفيسي مساعدا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.



وأعفي سعد الخلب نائب وزير النقل من منصبه، وعين بدلا منه، بدر اللامي، فيما عين عبدالهادي المنصوري مساعدا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة، ومحمد السلمي مساعدا لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة.