أوباما يدعم ترودو بالانتخابات عبر تغريدة على تويتر

كتب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على تويتر"أتمنى لصديقي جاستن ترودو الأفضل في الانتخابات المقبلة في كندا”، مضيفا “لقد كان جاستن قائدا فعالا وصوتا قويا لصالح القيم الديموقراطية، وأنا فخور بالعمل الذي أنجزناه سويا".

وجاءت هذه الرساله من قبل أوباما دعما لجاستن ترودو وذلك قبل 4 أيام من الانتخابات التشريعية، في وقت يسعى رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته إلى الفوز بولاية ثالثة.

من جهته رد زعيم الحزب الليبرالي على تويتر “سعيد جدا بتلقي الدعم من صديقي باراك أوباما”.

تأتي رسالة الدعم هذه في المرحلة الأخيرة ما قبل الانتخابات.

والكنديون مدعوون إلى المشاركة في انتخابات تشريعية مبكرة مقررة في 20 أيلول/سبتمبر، بعد أقل من سنتين على الاستحقاق الأخير.

وتظهر الاستطلاعات أن المنافسة محتدمة بين ترودو الليبرالي الساعي إلى الفوز بولاية ثلاثة وخصمه المحافظ إرين أوتول.