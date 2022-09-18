أوربان: أوكرانيا قد تفقد نصف أراضيها.. والغرب يتحمل مسؤولية توسع القتال

ألقى رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الأحد، باللوم على الغرب في القتال واسع النطاق المستمر في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "كييف" قد تفقد مساحات واسعة من أراضيها

وانتقد أوربان، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، واصفا إياها بأنها طلقة على قدم الاتحاد.

ونقلت صحيفة "Nepszava" عن تصريح أدلى به أوربان في الجلسة المغلقة لحزب "فيديس – الاتحاد المدني الهنغاري"، قوله: "يهدد النزاع في أوكرانيا بالاستمرار حتى عام 2030، ونتيجته قد تفقد كييف ثلث أو نصف أراضيها".

وإضافة إلى ذلك ألقى رئيس الوزراء الهنغاري باللوم على الغرب في القتال واسع النطاق المستمر في أوكرانيا، موضحا: "كان من الضروري أن يكون النزاع في أوكرانيا محليا، لكن الغرب تدخل فيه وجعله نزاعا عالميا".

وتابع: "بسبب أزمة الطاقة التي أثارتها العقوبات، من الممكن أن نشهد في الشتاء وقفا لعمل 40% من الصناعات الأوروبية". وأكد أوربان أنه سيعارض تمديد العقوبات ضد روسيا.