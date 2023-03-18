أوغلو في القاهرة.. وشكري: بدء مرحلة جديدة مع تركيا

البوابة - أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم السبت، أن القاهرة وأنقرة تعملان على تطبيع العلاقات بينهما، وبدء مرحلة جديدة عنوانها التعاون المشترك.

وأشار شكري، إلى أن مصر وتركيا، تبحثان عودة السفراء بين البلدين، لافتا إلى الرؤية المشتركة بينهما حول العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة القاهرة، بين وزير الخارجية المصري، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقال شكري: إن هناك توجيهات من رئيسي مصر وتركيا عقب اجتماع الدوحة بإطلاق مسار للوصول إلى التطبيع الكامل بين البلدين، مضيفا أن تطوير العلاقات واستعادتها يمثل أهمية خاصة.

واوضح شكري، أنه استعرض مع نظيره التركي الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وتداعيتها على المستوى العالمي.

وقال شكري: "لقد تم بحث القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق والاتفاق بين السعودية وإيران وتحقيق الاستقرار في المنطقة استنادا للرؤية المشتركة".

ونوه الوزير المصري، إلى اللقاء بين الرئيس السيسي ونظيره التركي، قد يكون قبل الانتخابات أو بعدها

من جانبه قال وزير الخارجية التركي، إن "القاهرة وأنقرة تتخذان خطوات إيجابية لتطوير العلاقات"، مؤكدا أنه "سيكون هناك لقاء مرتقب بين السيسي وأردوغان".

وأضاف أوغلو: "تم تكليفنا من قبل رئيسي بلدينا، في بحث ملف التحضير للقاء جديد بين الرئيسين التركي والمصري بالفترة المقبلة. وبحثنا هذا الموضوع اليوم كجزء من التحضيرات".

ووصل أوغلو إلى العاصمة القاهرة اليوم السبت، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره المصري سامح شكري.

وكان في استقبال تشاووش أوغلو مساعد وزير الخارجية المصري إيهاب ناصر، والقائم بأعمال السفارة التركية لدى القاهرة صالح موطلو شن، وعدد من المعنيين.

وتعد زيارة أوغلو الأولى التي يجريها وزير خارجية تركي إلى مصر، منذ 11 عاما.