تشاووش أوغلو: عازمون على دخول شرق الفرات بأقرب وقت

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، إن بلاده عازمة على دخول شرق الفرات في سوريا، بأقرب وقت ممكن.

وأضاف تشاووش أوغلو، في تصريحات أدلى بها أمام صحفيين، أن تركيا تنسق مع الولايات المتحدة في إنسحاب قواتها من سوريا.

وتابع: نواصل اتصالاتنا العسكرية والدبلوماسية مع الجانب الأمريكي حول كيفية الإنسحاب.

ولفت إلى ان واشنطن أقرت بأن هناك تأخر في تطبيق خارطة الطريق المتعلقة في منبج.

وأشار إلى أن الانسحاب الأمريكي يجب أن لايخدم أهداف "الوحدات الكردية".

وأوضح أن تركيا تعمل من أجل الحل السياسي في سوريا والمباحثات متواصلة بشأن بعض الأسماء في اللجنة الدستورية السورية.

وحول العمليات التركية شمال العراق، قال تشاووش أوغلو، إن أولولياتهم محاربة وإزالة حزب العمال الكردستاني من هناك، وأن أنقرة ستعمل مع الحكومة العراقية الجديدة من أجل ذلك.