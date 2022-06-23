أوكرانيا.. أول محاكمة لجندي روسي بتهمة الاغتصاب

انطلقت في أوكرانيا الخميس، أول محاكمة من نوعها لجندي روسي متهم باغتصاب امرأة أوكرانية بعد قتل زوجها خلال الحرب.

ويواجه الجندي الروسي ميخائيل رومانوف (32 عاما) وهو ليس محتجزا في أوكرانيا وسيحاكم غيابيا، تهمتي قتل مدني في العاصمة كييف في التاسع من مارس واغتصاب زوجته مرارا، وفقا لملف القضية.

ويُتهم رومانوف باغتصاب امرأة (33 عاما) بعدما قتل هو وجندي آخر زوجها أولكسي بالرصاص في قرية بوغدانوفكا شمال شرقي كييف.

وقد غادر الجنديان المنزل بعد ذلك وعادا مرتين أخريين في وقت لاحق لاغتصاب الزوجة، ولم يتم التعرف على هوية الجندي الآخر.

المدعي العام أوكسانا كاليوس قالت إن السلطات الأوكرانية تعتقد أن رومانوف في روسيا حيث لا يمكن القبض عليه لكن يمكن احتجازه في بلد آخر إذا أدين.

وأضافت "إذا عبر الحدود، سيتم القبض عليه وتسليمه لأوكرانيا".

وقال مدع عام يعمل في قضايا العنف الجنسي لرويترز، إنه يجري التحقيق في نحو 50 جريمة مماثلة، لكن من المرجح أن يكون عدد حالات العنف الجنسي التي ارتكبها جنود روس منذ 24 فبراير أعلى بكثير.