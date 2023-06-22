أوكرانيا تخسر أكثر من 13 ألف جندي في هجومها المضاد

أكد مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على مستوى الأرواح والمعدات خلال 17 يوما فقط، مشيرا إلى مصرع أكثر من 13 ألف جندي أوكراني، وتدمير 246 دبابة في الهجوم المضاد.

وخلال اجتماع عملياتي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تستنفد احتياطياتها بعد.

وقال بوتين: "يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار أن العدو لم يستنفد إمكانياته الهجومية، ولم يتم تفعيل عدد من الاحتياطات الاستراتيجية بعد".

ووجه رسالة للمسؤولين الروس قائلاً: "أطلب منكم أن تأخذوا ذلك في الاعتبار عند بناء الاستعداد القتالي. يجب أن نستند إلى هذه الحقائق".

وأشار بوتين إلى الإمدادات الغربية التي توجه لنظام كييف، قائلاً: "يمكن توفير معدات إضافية بالطبع. ومع ذلك، فإن الاحتياطي ليس غير محدود. يبدو أن حلفاء أوكرانيا في الغرب قرروا محاربة روسيا حتى آخر أوكرانيا".

وخلال الاجتماع، قال نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي: "نقوم بحساب المعدات التي فقدها العدو، ونتلقى معلومات من وزارة الدفاع ودائرة حرس الحدود، بالإضافة إلى إدارة الاستخبارات العسكرية المضادة والحرس الوطني، كما نقوم بمقارنة هذه المعلومات للوصول إلى تقدير مشترك".

وأضاف باتروشيف أن الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية خلال الفترة من 4 إلى 21 يونيو (حزيران) تشمل تدمير 246 دبابة، بما في ذلك 13 دبابة غربية، وتدمير 595 مركبة عسكرية مصفحة وسيارة مدرعة، و279 مدفعًا ميدانيًا وقذيفة هاون، كما بلغت خسائر القوات الأوكرانية من القوى البشرية أكثر من 13 ألف شخص خلال نفس الفترة.

واشار إلى أنه تم تدمير 42 نظامًا صاروخيًا متعدد الصواريخ وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، كما تم إسقاط 10 مقاتلات تكتيكية و4 مروحيات و264 طائرة مسيرة تم استخدامها من قبل القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد.

