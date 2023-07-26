أفضل ما يقال في يوم عاشوراء لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري، وهو يوم مهم في التاريخ الإسلامي، ويعتبر يوماً مباركاً ومناسبة دينية مهمة للمسلمين، ويُفضل صيام هذا اليوم، ويُعتقد أن الصيام فيه يكفر السنة الماضية من الذنوب، بالإضافة إلى أنه له أهمية تاريخية إضافية للمسلمين؛ حيث يوافق أحداث مهمة في التاريخ الإسلامي، مثل هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة "الهجرة"، ويوم وفاة الإمام الحسين بن علي وأهل بيته في معركة كربلاء.

وأهمية يوم عاشوراء للمسلمين الشيعة أن يوم عاشوراء له أهمية خاصة وفيه يُحيون فيه ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي، والمُعَزَّى بالإمام الثالث عشر من آل النبي محمد، يوم عاشوراء أيضًا يعتبر يوم حزن للمسلمين، ويُذكَر استشهاد الإمام الحسين بن علي وأهل بيته في معركة كربلاء، يمكنك الجمع بين الفرحة بالعبادات والخيرات والحزن لذكرى هذا الحدث الأليم في التاريخ الإسلامي.

وهناك عدة أفضل أشياء يمكن قولها وفعلها في هذا اليوم العظيم والمبارك، منها:

1. صيام يوم عاشوراء

2. قراءة القرآن الكريم

3. الاستغفار والتوبة

4. الصدقة والعطاء

5. زيارة المساجد والصلاة

6. التأمل في أمور دينك ودنياك

7. الدعاء لنفسك ولجميع المسلمين في هذا اليوم.

8. اجتنب كل ما يُغضب الله وما يعصيه.

9. جمّع العائلة والأصدقاء وشاركهم الفرحة والمحبة.

10. فرصة لفعل الخير والعمل الصالح ومساعدة الآخرين.

11. الثقة بالله والصبر واحتسب الأجر من الله بالصبر على البلاء والابتلاء.

دعاء يوم عاشوراء مستجاب

سبحان اللهم وبحمدك، لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت الهي موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء، وتكلفت لهم بالإجابة إنك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك، ما أعظم اسمك في أهل السماء، واحمد فعلك في أهل الأرض.

اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي ياقيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

إلهي كم من شيء غبت عنه فشهدته فيسرت فيه المنافع، وحفظت عني فيه الغيبة، ووقيتني فيه بلا علم مني، ولا حول ولا قوة الا بك، فلك الحمد على ذلك.

اللهم كم من شيء غبت عنه فتوليته وسددت فيه الرأي، وأعطيتني فيه القبول، وأنجحت لي فيه الطلبة، وقويت فيه العزيمة، وقرنت فيه المعونة، فلك الحمد الهي كثيرًا، ولك الشكر يا رب العالمين.

اللهم صلى على محمد النبي الأمي الرضي المرضي النقي المبارك التقي الزكي المطهر الوفي وآل محمد الطيبين الأخيار، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

دعاء عاشوراء مفاتيح الجنان

اللهم يا محسن قد جاءك المسيء وقد أمرت يا محسن بالتجاوز عن المسيء فأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك فأنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف أنلني معروفك وأغنني به عن معروف من سواك يا أرحم الراحمين ، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

اللهم يا مفرج كل كرب و يا مخرج ذي النون يوم عاشوراء و يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.

يا رحمن الدنيا والأخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحيني حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء علقمة

يا اللهُ يا اللهُ يا اللهُ، يا مُجيب دعوة المُضطَّرين ، يا كاشف كُرب المكرُوبين، يا غياث المُستغيثين، يا صريخ المُستصرخين، يا من هُو أقربُ إليَّ من حبل الوريد، يا من يحُولُ بين المرء وقلبه، ويا من هُو بالمنظر الاعلى، وبالأفق المُبين، ويا من هُو الرَّحمنُ الرَّحيمُ على العرش استوى، ويا من يعلمُ خائِنة الأعين وما تُخفي الصُّدُورُ، ويا من لا يخفى عليه خافية، يا من لأ تشتبهُ عليه الاصواتُ، ويا من لا تغلطه الحاجاتُ، ويا من لا يُبرمُهُ إلحاحُ المُلحِّين، ويا مُدرك كُلِّ فوت، ويا جامع كُلِّ شمل، ويا بارئَ النُّفُوس بعد الموت، يا من هُو كُلَّ يوم في شأْن، يا قاضي الحاجات، يا مُنفِّس الكُرُبات، يا مُعطي السُّؤلات، يا وليَّ الرَّغبات، يا كافي المُهمَّات، يا من يكفي من كُلِّ شيء، ولا يكفي منهُ شي في السَّموات والارض، أَسأَلُك بحقِّ مُحمَّد خاتم النبيين وعليٍّ أمير المُؤمنين، وبحقّ فاطمة بنت نبيِّك، وبحقِّ الحسن والحُسين.

دعاء يوم عرفة

اللهم بلغنا يوم عرفة بلاغ رحمة وتوفيق وطاعة واجعل لنا نصيبا من كل خير قسمته لكل مؤمن ولحجاج بيتك من الرحمة والمغفرة والتوفيق والعتق من النار.

اللهم أنت ربنا وربه، خلقته ورزقته، أحييته وكفيته، فاغفر لنا وله، ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يا رَبَّ العَالَمِينَ، وَافْسَحْ له في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ له فِيهِ.

اللهم في يوم عرفة أسألك، باسمك الحنان، يامن هو شديد المحال، سريع الحساب يامن قامت السماوات بأمره، أعصم قلوبنا وأصرف عنا منكرات الأخلاق يا رب.

اللهم في يوم عرفة أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بلغنا يوم عرفة ووفقنا لصيامه وبلوغ عفوك ومرضاتك اللهم ارزقنا فيه دعوات مستجابة أنا وأحبتي.

دعاء عاشوراء عند الشيعة

اللهمّ يا ذا الجلال والإكرام، يا ودود يا ودود، يا رحمن يا رحيم، يا عظيم يا كريم، يا صبور يا حليم، أسألك بنور وجهك الّذي ملأ أركان عرشك، وأسألك برحمتك الّتي وسعت كلّ شيء، وأسألك بقدرتك الّتي قدّرت بها على جميع خلقك، أن تجعل لي من كلّ همٍّ مخرجاً، وكل ضيقٍ فرجًا، وأن تجعلني من الصّالحين العابدين الذّاكرين، اللهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، اللهمّ ارضَ عنّي في الدّنيا والآخرة، سبحانك ربّي لا إله غيرك، ارزقني قلباً خاشعاً، وعلماً وفيراً أنتفع به وأنفع به المسلمين، اللهمّ نجّني من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونجّني من كربات وظلمات يوم القيامة، اللهمّ أحسن خاتمتي واحشرني مع الصّدّيقين والصّالحين، اللهمّ إنّك قريب تجيب دعوة الدّاعي إذا دعاك، اللهمّ ارفع درجاتي في جنان الخلد يوم القيامة، برحمتك يا أرحم الرّاحمين، وصلّ اللهمّ على نبيّك الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين، آمين يا رب.

زيارة عاشوراء مكتوبة

زيارة عاشوراء مكتوبة من الزيارات المشهورة التي تُقرأ في يوم عاشوراء العظيم والمبارك لتذكر استشهاد الإمام الحسين بن علي وأهل بيته في معركة كربلاء. هذه الزيارة تعبر عن الحزن والمصاب والعزاء للإمام الحسين وأهل بيته، وتحمل روح الولاء والمحبة لهم، إليك نص زيارة عاشوراء:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ،السَّلَامُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَلَىٰ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ، وَعَلَىٰ أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ. اللَّهُمَّ لَعَنْ قَاتِلَةِ الْحُسَيْنِ وَأَوْصِيَاءِهِ وَأَصْحَابِهِ.

اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَ وَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ، فِي هَٰذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ، وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا، حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا، وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلَةً.

صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا، يُقرأ هذه الزيارة عادة في مواكب عزاء الإمام الحسين وأهل بيته في يوم عاشوراء، وتُعبر عن الحزن والمصاب لاستشهادهم ولتجديد الولاء والتعبير عن المحبة لهم، وتُعتبر زيارة عاشوراء جزءًا من التراث الديني للمسلمين الشيعة، وتعكس العزاء والتأسي في الأحداث التاريخية المؤلمة التي حدثت في معركة كربلاء.