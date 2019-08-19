أوكرانيا ترحل مؤسس أكبر شبكة مخدرات على الإنترنت إلى إسرائيل

رحّلت أوكرانيا عاموس دوف سيلفر، الذي يدير أكبر شبكة عالمية على الإنترنت لتجارة المخدرات إلى إسرائيل بناءً على طلب الأخيرة.

وسيلفر، تاجر إسرائيلي مزدوج الجنسية، يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية. واعتقل أول مرة في كييف في 15 آذار/ مارس 2019، بناءً على طلب السلطات الإسرائيلية التي كانت تحقق في شبكة تجارة مخدرات إسرائيلية وانتهى تحقيقها إلى إدانة سيلفر وآخرين.

وقالت المتحدثة باسم المدعي العام الأوكراني، لاريسا سارجان، الأحد، إن أوكرانيا سلمت سيلفر الذي وصفته بأنه مؤسس أكبر شبكة تهريب مخدرات عبر الإنترنت إلى إسرائيل بعد أن فشل في محاولته الهرب من مطار بوريسبول الدولي في أوكرانيا.

وكانت السلطات في أوكرانيا ألقت القبض على سيلفر في 11 تموز/ يوليو الماضي، ثم أطلق سراحه بكفالة من مركز الاحتجاز قبل المحاكمة، ووُضع تحت الإقامة الجبرية، وعُلق جهاز تتبع ومراقبة في كاحله.