أوكرانيا تسلح مواطنيها.. وموسكو تتحدث عن حرب عالمية

حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، جميع مواطني بلاده التوجه إلى مراكز التطوع، للحصول على الأسلحة اللازمة للدفاع عن بلادهم، في وجه الهجوم الروسي.

وقال الرئيس في خطاب للأمة: "نحن بالفعل نمنح الأسلحة وسنواصل منحها إلى أولئك الراغبين والقادرين على الدفاع عن سيادتنا".

وأضاف: "مستقبل أمتنا الأوكرانية يعتمد على كل مواطن. كل شخص لديه خبرة قتالية ويستطيع أن ينضم للدفاع عن أوكرانيا يجب أن يتجه على الفور إلى مراكز التطوع المناسبة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية".

روسيا: ليس بداية الحرب

من جهة أخرى ذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ما يحصل بخصوص أوكرانيا، ليس بداية للحرب، وإنما هو محاولة لمنع حرب عالمية.

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قناة "إن تي في"، في تعليقها على الوضع حول أوكرانيا: "هذه ليست بداية الحرب. أولا وهذا مهم جدا. رغبتنا هي منع التطورات التي يمكن أن تتصاعد إلى حرب عالمية (شاملة). وثانيا، هذه نهاية الحرب".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.