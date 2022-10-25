أوكرانيا تعلن القضاء على عشرات المقاتلين الشيشان في خيرسون

اعلنت القوات الأوكرانية الثلاثاء، ان عشرات المقاتلين الشيشان قتلوا أو دفنوا تحت الانقاض بعد قصف مدفعي مكثف شنته على مواقعهم في منطقة خيرسون التي يسيطر عليها الجيش الروسي شرقي البلاد.

وقال التقرير المسائي لهيئة الأركان العامة الأوكرانية عن مجريات الحرب في البلاد، إن “ضربات دقيقة للمدفعية التابعة لقوات الدفاع دمرت 30 موقعا للمحتلين في منطقة كاجيري في إقليم خيرسون".

واضاف التقرير ان الضربات "خلفت أكثر من 100 من جنود العدو تحت الأنقاض”.

وقالت وكالة الانباء الالمانية نقلا عن تقارير لم يتسن التحقق منها، ان القصف استهدف جنودا أرسلهم الزعيم الشيشاني المولي لروسيا رمضان قاديروف.

ونقلت الوكالة عن الحاكم العسكري الأوكراني لمنطقة خيرسون سيرهي خلان قوله ان الهجوم استهدف وحدة شيشانية "متمركزة في مدرسة بقرية على الضفة الأخرى من النهر بعد انسحابها من مدينة خيرسون عبر نهر دنيبرو".

واضاف خلان إن المقاتلين الشيشان كانوا كشفوا عن موقعهم من خلال صور قاموا ببثها عبر مواقع التواصل.

وقدرت قناة شيشانية معارضة عبر تلغرام مقتل أكثر من 40 مقاتلا شيشانيا في الهجوم ودفن 60 اخرين تحت الأنقاض.