أوكرانيا تعلن تنفيذ عملية انزال ناجحة في القرم، والنروج ستزودها مقاتلات اف- 16

اعلنت اوكرانيا بالتزامن مع احيائها ذكرى الاستقلال الخميس، انها شنت الليلة الماضية عملية ناجحة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، فيما تعهدت النروج تزويد كييف بمقاتلات إف-16 الاميركية الصنع.

وفي بيان عبر تلغرام، قال جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ان وحدات خاصة نفذت خلال الليل عملية انزال في بلدتين غربي القرم هما أولينيفكا وماياك، تمكنت خلالهما من تكبيد القوات الروسية خسائر مادية وبشرية.

واضاف البيان انه تم خلال العملية رفع العلم الوطني الاوكراني، مؤكدا ان القوات المهاجمة تمكنت من الانسحاب والعودة بسلام ودون ان تمنى باية خسائر.

ولم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الروسي حول الاعلان الاوكراني.

وفي المقابل، اعلنت روسيا الخميس انها شنت ضربة ناجحة لمركز صنع قرار تابع للجيش الاوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر بيانها اليومي انه تم استخدام اسلحة دقيقة وبعيدة المدى من البر والبحر لتنفيذ الضربة، مؤكدة انها حققت هدفها، ودون تفاصيل اخرى.

وجاء الاعلانان الاوكراني والروسي عن العملية والضربة المقابلة بالتزامن مع احتفال اوكرانيا بذكرى يوم استقلالها عن الاتحاد السوفييتي عام 1991.

اف- 16 من النروج

وحيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "شعب أوكرانيا الحر" في كلمة بالمناسبة التي تتزامن ايضا مع دخول الحرب في البلاد شهرها التاسع عشر.

وتمكنت روسيا حتى الان من الاحتفاظ بسيطرتها على نحو خُمس اراضي اوكرانيا رغم جهود الاخيرة لطردها من تلك الاراضي، ومعظمها في شرق وجنوب البلاد.

ومنذ شهور، تشن القوات الاوكرانيا هجوما مضادا لاستعادة اراضيها من القوات الروسية، لكن لم يحقق الهجوم الى الان عن الكثير من النتائج رغم مرور عدة شهور على اطلاقه بدعم عسكري ومالي غير مسبوق من الغرب.

وفي الاثناء، قالت وسائل اعلام نروجية الخميس، ان هذا البلد الاسكندنافي يعتزم تزويد اوكرانيا بمقاتلات اف- 16 اميركية الصنع.

وفي حال تحقق ذلك، ستصبح النروج ثالث بلد إسكندينافي يعلن عن عزمه امداد القوات الاوكرانية بهذه الطائرات التي تعول عليها كييف كثيرا في تغيير مسار الحرب.

ولم تذكر المصادر عدد او تاريخ تسليم تلك الطائرات.

A Russian military base where air defense systems are stationed is located in that area. The operation is still ongoing, there are no details yet.



Ukraine's Intel published a couple of videos of the landing in Crimea. 2/3 pic.twitter.com/GPmulfgBQE — BREAKING NEWS: UKRAINE (@MrFukkew) August 24, 2023

نتائج مخيبة للعقوبات

الى ذلك، ابدت المانيا خيبة املها ازاء فشل العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا من اجل الضغط عليها لوقف الحرب.

وكانت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي قد روجا في بداية اطلاق العقوبات غير المسبوقة الى انها ستكون كفيلة بتحطيم الاقتصاد الروسي، وبما سيجبر موسكو على وقف الحرب والخروج من اوكرانيا.

لكن العقوبات لم يكن لها ذلك الاثر المرجو بحسب ما اكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الخميس.

ونقل للصحافي ستيفن لامبي عن بيربوك قولها في مقابلة من أجل كتابه الجديد الذي سيصدره تحت عنوان "طوارىء"، انه كان من المفترض ان تؤثر العقوبات الاقتصادي على روسيا "لكن ذلك لم يحدث".

وزادت بان اعتبرت ان الدرس الذي تعلمته المانيا هو ان ما يتم الاتفاق عليه بين الحكومات المتحضرة من قرارات واجراءات منطقية، لا يمكنه انهاء هذه الحرب.