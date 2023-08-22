الجيش الروسي يدمر زورق استطلاع اوكراني بالبحر الاسود ويسقط مسيريتين فوق موسكو

اعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، تدمير زورق استطلاع اوكراني اقترب من منصات غاز روسية في البحر الأسود، واسقط طائرتين مسيريتين فوق موسكو ومثلهما في مقاطعة بريانسك غربي البلاد.

وقالت الوزارة على تلغرام ان زورق استطلاع اوكراني اقترب من منصات استخراج الغاز الروسية في البحر الأسود الليلة الماضية، مضيفة انه تم تدميرة من قبل طائرة إس يو-30 سم تابعة لأسطول البحر الأسود.

وسبق ان اعلنت روسيا احباط العديد من الهجمات التي استخدمت فيها مسيرات بحرية واستهدفت سفنها في البحر الاسود.

وبات البحر الاسود يشكل بؤرة ساخنة في الصراع بعد انسحاب روسيا من اتفاق توسطت فيه الامم المتحدة وتركيا، وأتاح لاوكرانيا تصدير الحبوب الى العالم.

الى ذلك، اسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين مسيرتين فوق منطقة موسكو، بحسب ما اعلن رئيس بلدة العاصمة سيرغي سوبيانين على تليغرام الثلاثاء.

واوضح سوبيانين انه تم اسقاط احدى المسيرتين في منطقة كراسنوغورسك والأخرى في منطقة تشاستسي، ودون مزيد من التفاصيل.

وبدورها ايضا، اكدت وزارة الدفاع اسقاط المسيرتين فوق موسكو، نافية تسجيل إصابات جراء ذلك.

وتوقفت الملاحة لفترة وجيزة في مطارات فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو في موسكو، بحسب ما افاد مصدر في خدمات الطيران لوكالات الانباء الروسية.

وتحدثت وكالة "تاس" للأنباء عن ان مبنى سكنيا متعدد الطوابق تعرض زجاجه لاضرار، اضافة الى ان سيارات متوقفة بالقرب منه تضررت ايضا. ودون ان توضح الوكالة ما اذا كان ذلك بسبب قصف شنته احدى المسيرات ام شظايا نجمت عن اسقاطها.

كما تم اسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة بريانسك قرب الحدود الأوكرانية، بحسب وزارة الدفاع التي اكدت عدم وقوع إصابات من جراء ذلك.

وتعرضت موسكو لهجمات متكررة بطائرات مسيرة في الاونة الاخيرة، حيث اعلنت روسيا انها تمكنت من صد هجومين باستخدام هذه الطائرات على حي المال في العاصمة، وهجوما اخر قبلها في منطقة قريبة من الكرملين.

والليلة الماضية، قالت وزارة الدفاع ا نها احبطت مسيرتين اوكرانيتين شمال غرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.