أوكرانيا.. دمار هائل في مطار "دنيبرو" إثر قصف روسي

تعرض مطار مدينة دنيبرو في شرق أوكرانيا، لقصف صاروخي روسي، ليل الإثنين الثلاثاء، أحدث فيه دمارا هائلا، بحسب حاكم منطقة "دنيبرو".

وكتب فالنتين ريزنيتشينكو، حاكم منطقة دنيبرو على تلغرام، "خلال الليل، هاجم العدو مطار دنيبرو. ضربتان. دُمّر مدرج الإقلاع والهبوط. تضرّر مبنى المطار. دمار هائل".

من جهتها، ستفرض العاصمة الأوكرانية كييف حظر تجوّل لمدة 36 ساعة اعتبارًا من مساء الثلاثاء وسط "لحظة صعبة وخطيرة" بعد عدة ضربات روسية، حسبما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.

ومع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها الثالث، سُمع دوي انفجار صباح الثلاثاء في العاصمة الأوكرانية كييف، كما دوت صفارات الإنذار في مناطق مختلفة، فيما استهدف قصف كثيف مدينة خاركيف خلال الليل.

وأفادت خدمة الطوارئ في كييف بسقوط قتيلين على الأقل بقصف طال مبنى سكنيا، وأضاف جهاز الطوارئ الأوكراني: "عُثر على جثتي شخصين وتم إنقاذ 27 شخصا"، مضيفا أن المبنى يقع في منطقة سفياتوشنكي في غرب كييف.

وتزامنا، أفادت مصادر محلية بارتفاع حصيلة القصف الروسي على برج للتلفزيون بشمال أوكرانيا إلى 19 قتيلا، فيما قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني بأن بلاده تسعى لفتح 9 ممرات إنسانية لخروج المدنيين من لفيف اليوم.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على كافة الأراضي الواقعة في منطقة خيرسون الأوكرانية. وأفادت وكالة "إنترفاكس" نقلا عن الوزارة أن القوات الروسية أسقطت 6 طائرات مسيرة من طراز "بايراكتار تي.بي-2" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتصاعد القتال في الأيام الأخيرة في محيط كييف، التي باتت محاصرة بالكامل تقريبا من قبل القوات الروسية التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير. وفر حوالي نصف سكان كييف البالغ عددهم ثلاثة ملايين منذ بدء الهجوم الروسي.

ويتواصل القتال العنيف منذ أيام بين القوات الروسية والأوكرانية على أطراف كييف الشمالية الغربية.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدميرِ الجيش الروسي جميع نقاط إطلاق النار التي استخدمتها القواتُ الأوكرانية في ضواحي مدينة ماريوبول.

وبالمقابل، أوضحت وزارةُ الدفاع الأوكرانية، من جانبها، أنها لن تسمح للجيش الروسي باحتلال أي جزء من أوكرانيا.

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف على أن القوات الروسية ستتخذ تدابير فورية لتعطيل مؤسسات الصناعات العسكرية الأوكرانية.

وتزامنا، قال عمدة مدينة لفيف إن أحد الصواريخ الذي أصاب لفيف كان قريبا من أن يصيب بولندا إذ كان يبعد فقط 20 كيلومترا عن الحدود البولندية.