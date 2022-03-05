أوكرانيا.. "زيلينسكي" يلمح إلى عدم استمرار المفاوضات مع روسيا

علق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، على مفاوضات وفد بلاده مع الجانب الروسي في بيلاروسيا، لوقف إطلاق النار، ملمحا إلى إمكانية عدم استمرارها، كما تحدث زيلينسكي في فيديو جديد عن الانباء التي تتحدث عن هروبه إلى بولندا.

وفيما يتعلق بالمفاوضات التي أطلقت مع روسيا من أجل وقف النار، قال الرئيس الأوكراني إنه "سيرى ما إذا كانت بلاده ستستمر بها أم لا".

وأضاف أن وفد بلاده المفاوض في المحادثات التي تجرى في بيلاروسيا ناقش أول خطوة ألا وهي فتح الممرات الإنسانية وإعادة الحياة لطبيعتها.

وثمن زيلينسكي الموقف الأوروبي تجاه بلاده، لا سيما في ما يتعلق بالنازحين، قائلا: "أوروبا استقبلت اللاجئين كمواطنيها".

كما كشف أن هناك قرارات بعشرات المليارات من الدولارات من أجل إعادة إعمار أوكرانيا.

الهروب إلى بولندا

وظهر الرئيس الأوكراني في فيديو جديد ليرد على الأنباء التي تداولت في الساعات القليلة الماضية حول هروبه إلى بولندا واحتمائه بالسفارة الأمريكية لديها.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع إنستغرام أمس الجمعة، مؤكدًا أنه لم يفر من البلاد، وأنه لا يزال في كييف.

وقال الرئيس الأوكراني: "ترد معلومات كل يومين تفيد بأنني هربت من أوكرانيا".

وأضاف: "أتكلم من كييف من مكتبي، كما ترون، أنا هنا في مكاني، أندريه بوريسوفيتش هنا. لم يهرب أحد إلى أي مكان".

وتابع: "نحن هنا نعمل".

وواصل مازحا: "نحن نحب الركض ولكن ليس لدينا الآن وقت لذلك، لتمارين القلب المختلفة".

وكان النائب الأوكراني إيليا كيفا، قد قال أمس الجمعة، إن فلاديمير زيلينسكي، غادر على وجه السرعة إلى بولندا، ويختبئ في السفارة الأمريكية.

وأضاف كيفا، في مقطع فيديو على قناة "تليغرام" الخاصة به: "لقد أُكد لي للتو، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الرئيس فلاديمير ألكساندروفيتش زيلينسكي، قد عبر الحدود الأوكرانية البولندية اليوم وهو الآن بأمان في السفارة الأمريكية".

وتابع: "ومن هناك سيستمر (زيلينسكي) في التخلص من الجيش الأوكراني والسكان المدنيين، وإصدار أوامر غير معقولة تودي اليوم بحياة الآلاف من البشر".