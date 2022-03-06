أوكرانيا: قصف مطار ستاروكوستانتينوف.. وفتح ممرات انسانية في ماريوبول وفولنوفاخا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، تم إخراجه عن العمل، بعد قصفه بأسلحة عالية الدقة، كما أعلنت الوزارة عن تدمير 2203 أهداف عسكرية منذ بداية العمليات في أوكرانيا.

كذلك أكدت الوزارة أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاط 4 طائرات من نوع "ميغ-27" وطائرة أخرى من نوع "ميغ-29" في منطقة جوميتير، وفي منطقة رادوميشيل أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين واحدة من نوع "سو-27" وأخرى من نوع "سو-25"، كما تم استهداف طائرة من نوع "سو-25" في منطقة نيجين.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية تمكنت قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من بسط السيطرة على 11 منطقة سكانية جديدة.

ماريوبول وفولنوفاخا

وأعلن ممثل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، أن القوات العسكرية ستقوم بفتح الممرات الإنسانية لعبور المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا اليوم صباحا.

وقال باسورين خلال مقابلة على قناة "روسيا 24"، صباح اليوم الأحد، إن "القوات العسكرية مرة أخرى ستفتح ممرات إنسانية للمدنيين للخروج من مدينة ماريوبول وفولنوفاخا".

وتابع باسورين قائلا: "نأمل أن يعطي القادة الأوكرانيون أمرًا برفع الحظرعن خروج المدنيين من المدن المحاصرة".

وتشهد مدن ماريوبول وفولنوفاخا كارثة إنسانية بسبب انعدام وجود المياه والكهرباء والطعام بسبب قيام المجموعات المسلحة الأوكرانية بمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية أمام الجيش الروسي الذي أعلن عن فتح ممرات إنسانية.