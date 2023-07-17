أوكرانيا مستعدة لمواصلة صادرات الحبوب حتى من دون موافقة روسيا

اكد الرئيس الاوكراني فولودومير زيلينسكي الاثنين، عزم بلاده "القيام بكل شيء حتى نتمكن" من مواصلة صادراتها من الحبوب حتى من دون موافقة روسيا التي اعلنت انتهاء الاتفاق بشان هذه الصادرات.

وقال زيلينسكي ان بلاده ستفعل كل شئ من اجل ان تتمكن من استخدام ممر البحر الأسود لتصدير منتجاتها الزراعية وخصوصا الحبوب "حتى من دون (موافقة) روسيا"، بحسب تصريحات شاركها المتحدث باسمه سيرغي نيكيفوروف على فيسبوك.

واكد الرئيس الاوكراني في نبرة تحد خلال خطابه المسائي اليومي: "لسنا خائفين".

واشار الى انه اقترح مواصلة صادرات الحبوب عبر البحر الاسود في رسالتين رسميتين بعث بهما الى نظيره التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتوصلت اوكرانيا وروسيا في تموز/يوليو العام الماضي الى اتفاق برعاية من تركيا والامم المتحدة اتاح لكييف تصدير منتجاتها من الحبوب ومنتجات زراعية اخرى.

وأعلنت موسكو ان الاتفاق بات منتهيا “بحكم الأمر الواقع” يوم الاثنين.

وراى زيلينسكي ان بلاده يمكن ان تضمن بشكل مشترك مع كل من تركيا والمنظمة الدولية عملية تشغيل ممر الحبوب واجراءات تفتيش السفن في البحر الاسود،

واشار الى ان بلاده صدرت الى نحو 45 بلدا ما يصل الى 33 مليون طن من المنتجات الزراعية العام الماضي بموجب الاتفاق.

واتهمت موسكو دول الغرب الغنية بالاستفادة من معظم تلك الصادرات على حساب الدول الفقيرة والنامية، وفي الوقت نفسه عرقة صادرات روسيا من الاسمدة والمواد الغذائية.

وفيما زعم زيلينسكي أن “60% من الصادرات ذهبت إلى إفريقيا وآسيا، لكن الامم المتحدة تشير الى ان الصين وإسبانيا وتركيا كان الدول الرئيسية الثلاث التي استفادت منها.

واعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في وقت سابق الاثنين، عن تفاؤله باستمرار اتفاق تصدير الحبوب رغم اعلان روسيا ان الاتفاق بات منتهيا عمليا.

وقال اردوغان انه واثق من ان نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد الاستمرار في الاتفاق، مضيفا انه يعتزم محادثته هاتفيا في وقت قريب بهذا الخصوص.