اردوغان متفائل باستمرار اتفاق الحبوب الاوكرانية رغم اعلان موسكو انتهاءه عمليا

اعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين، عن تفاؤله باستمرار اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية رغم اعلان روسيا ان الاتفاق الذي ينقضي خلال ساعات بات منتهيا عمليا.

وأكّد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق من اليوم ان الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وتنقضي مدّته منتصف الليلة قد بات منتهيا ولن تعود اليه روسيا الا عندما تتم تلبية شروطها.

وبعيد اعلان الكرملين، قال اردوغان الذي تم التوصل الى الاتفاق برعاية بلاده والامم المتحدة العام الماضي، انه واثق من ان نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد الاستمرار في الاتفاق، مضيفا انه يعتزم محادثته هاتفيا في وقت قريب بهذا الخصوص.

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واشار الرئيس التركي الذي كان يتحدث للصحفيين قبيل توجهه الى السعودية في مستهل جولة خليجية تشمل ايضا الامارات وقطر الى ان وزير خارجيته سيبحث الامر هاتفيا مع نظيره الروسي وانه هو شخصيا سيتحدث مع بوتين عند عودته الى تركيا.

ولفت اردوغان الى انه سيناقش مجددا هذه المسالة وقضايا اخرى مع بوتين خلال زيارته المرتقبة الى تركيا في اب/اغسطس المقبل،

لكنه عاد وقال بعض التدابير والحلول يمكن بحثها هاتفيا مع بوتين ودون الاضطرار الى الانتظار حتى ذلك الحين.

وكان الاتفاق الذي وقعته روسيا واوكرانيا في تموز/يوليو العام الماضي وتم تمديده مرتين، قد اتاح لكييف تصدير مليارات الاطنان من الحبوب والمنتجات الزراعية رغم الحرب التي بدأت قبلها بخمسة اشهر.

وحظي الاتفاق بترحيب دولي من حيث انه اسهم في ازاحة خطر المجاعة في العالم، لكن روسيا لوحت مرارا بالانسحاب منه بسبب عدم الايفاء بالالتزامات المترتبة لها بموجبه.

“عمل وحشي”.

وفي ردود الفعل الدولية على انسحاب روسيا من الاتفاق، فقد وصفت الولايات المتحدة ذلك بأنه “عمل وحشي”.

ونددت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد بما اعتبرته ألعابا سياسية تمارسها روسيا في حين ان "أناسا فعليين سيعانون”.

واتهمت غرينفيلد موسكو انها ”احتجاز الإنسانية رهينة” عبر انسحابها من الاتفاق واشتراط تحقيق مطالبها للعودة اليه.

وعلى صعيدها، وصفت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية الانسحاب الروسي من الاتفاق بانه "قرار وقح" ياتي فيما تسعى الأمم المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي لضمان الأمن الغذائي للمستضعفين حول العالم.

واعربت الحكومة البريطانية عن خيبة املها للقرار الروسي، لكنها اكدت على لسان المتحدث باسم رئيسها ريشي سوناك انها ستواصل المحادثات من اجل ضمان استمرار الاتفاق.

وحذر المتحدث من ان الملايين سيحرمون من امدادات الحبوب الاساسية في حل لم تقم روسيا بتجديد الاتفاقي.