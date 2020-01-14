أول اتصال رسمي بين قادة المخابرات التركية والسورية منذ سنوات في موسكو

قال مسؤول تركي كبير والوكالة العربية السورية للأنباء التابعة للنظام إن رئيسي جهازي المخابرات التركية والسورية اجتمعا في موسكو اليوم الاثنين، في أول اتصال رسمي منذ سنوات، على الرغم من موقف تركيا العدائي من رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وقال الجانبان إن هناك اتصالات للمخابرات لكن هذا أول اعتراف صريح بمثل هذا الاجتماع على مستوى رفيع.

ويدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسلحي المعارضة الذين قاتلوا للإطاحة بالأسد أثناء الحرب الأهلية المستعرة منذ ثماني سنوات. ووصف أردوغان الأسد بأنه إرهابي وطالب بالإطاحة به من السلطة، وهو أمر كان يبدو ممكنا في بداية الحرب.

لكن حليفي الأسد، روسيا وإيران، ساعدا في تغيير دفة الصراع، وتنسحب القوات الأمريكية حاليا من شمال شرق سوريا، وتجتاح قوات النظام السوري المدعومة من روسيا المنطقة مجددا بينما تدخل القوات التركية من جهة الشمال.

وبحث رئيس وكالة المخابرات التركية، خاقان فيدان، ونظيره السوري وقف إطلاق النار في إدلب والتنسيق المحتمل ضد الوجود الكردي في شمال سوريا.

وقال مسؤول تركي تحدث بشرط عدم نشر اسمه إن المحادثات تضمنت “إمكانية العمل معا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شرقي نهر الفرات”. (رويترز)