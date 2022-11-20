أول تظاهرة للمتحولين جنسيا في تاريخ باكستان (فيديو)

شارك مئات المتحولين جنسيا الاحد، في مسيرة بمدينة كراتشي هي الاولى من نوعها على مستوى باكستان، وذلك للمطالبة بـ"حماية حقوقهم"، وللتنديد بالتمييز ضدهم.

وحضر التظاهرة التي دعا اليها مجتمع المتحولين جنسيا محامون ونشطاء مدافعون عن حقوق الانسان، بمن فيهم ذو الفقار علي بوتو نجل زعيم تنظيم ذو الفقار الراحل مرتضى بوتو.

وحمل المشاركون في التظاهرة لافتات ورددوا هتافات تطالب بحقوق المتحولين جنسيا في باكستان، والذين يواجهون موجة عنف مضادة تسببت بقتل 18 منهم خلال عام بحسب منظمة العفو الدولية.

ويقول تحالف المتحولين جنسيا ان 91 امرأة متحولة قتلن في مقاطعة خيبر باختونخوا منذ العام 2015، فيما تم تسجيل اكثر من 2000 حالة عنف ضدهن.

وقالت شاهزادي راي احدى منظمي الفعالية لموقع "دون دوت كوم" ان "هذه اول تظاهرة في باكستان من اجل حقوق المتحولين جنسيا".

In karachi Pakistan. Soon this filth will enter your neighborhoods, schools, universities. Take care your younger siblings and cousins. https://t.co/zAsOQ204yg — bilu 🇵🇸 (@Bilalrants) November 20, 2022

واضافت ان التظاهرة تاتي في اطار مسيرة دورية للمتحولين حول العالم يجري تنظيمها في مثل هذا اليوم "في ذكرى كل المتحولين الذين قتلوا بقسوة".

وتابعت انه "حان الوقت لنخبر الناس من نحن وماذا نطلب".

ورغم ان حقوق المتحولين جنسيا محمية في القانون الباكستاني، إلا أنهم منبوذون من المجتمع لدرجة تدفعهم الى التسول أو امتهان الرقص في الأعراس أو مزاولة الدعارة من أجل كسب قوتهم.

والعام الماضي، افتتحت سلطات اقليم البنجاب أول مدرسة للمتحولات جنسياً لحمايتهن من المضايقات التي يتعرضن لها في المدارس الحكومية الاعتيادية.

وشهد العام نفسه ايضا افتتاح اول مدرسة دينية للمتحولين جنسيا في البنجاب.