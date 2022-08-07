أول شحنة حبوب من أوكرانيا لن ترسو في لبنان

وغادرت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، ميناء أوديسا على البحر الأسود الاثنين محملة بـ 26 ألف طن من الذرة بعد توقيع روسيا وأوكرانيا اتفاقيتين منفصلتين بوساطة تركيا وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وتفقد خبراء أتراك ومن روسيا يوم الأربعاء السفينة قبالة سواحل اسطنبول قبل موعد وصولها المقرر وفق السفارة الأوكرانية في لبنان الأحد في الساعة 10.00 صباحا (07.00 ت غ) إلى ميناء طرابلس في شمال لبنان.

وقالت السفارة الأوكرانية في لبنان في رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها، "نود إعلامكم بتأجيل وصول سفينة رازوني المرتقبة غدا".

وردا على سؤال عن أسباب التأجيل قالت السفارة لفرانس برس إنه "ليس لديها معلومات أخرى حاليا".

وأكد مصدر رسمي مطلع لفرانس برس أن من المحتمل ألا ترسو السفينة في لبنان إذا تمكنت من بيع شحنتها إلى تاجر في بلد آخر.

وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته أن "السفينة لن تذهب إلى لبنان إلا في حالة واحدة.. إذا اشترى تاجر شحنتها".