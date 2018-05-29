أول ظهور علني لمالك “ام بي سي” في دبي منذ الافراج عنه في الرياض

رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم

شارك رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم الثلاثاء في اجتماع لكبار المدراء والتنفيذيين في مجموعة “ام بي سي” التي يملكها في مقرها في دبي، في اول ظهور علني له منذ الافراج عنه بعد اعتقاله لنحو ثلاثة أشهر في الرياض.

ووليد الإبراهيم، أحد أبرز رجال الاعمال الذين اوقفتهم السلطات السعودية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 الى جانب امراء ومسؤولين اخرين ونقلتهم الى فندق “ريتز كارلتون”.

وأفرجت السلطات السعودية عن الإبراهيم، في 27 كانون الثاني/يناير الماضي.

وأكد بيان صادر عن “ام بي سي” أنه شارك “في اجتماع موسّع ضمّ كبار المدراء والتنفيذيين والإداريين” في المجموعة التي تأسست عام 1991.

ولم يتضح ما إذا كان مالك “ام بي سي”، قد توصل الى تسوية مع السلطات لدفع مبالغ مالية لقاء الافراج عنه، كما حدث مع موقوفين آخرين.

وقال البيان ان آل ابراهيم “يحتفظ بحصته الاصلية في مجموعة ام بي سي ويشغل منصب رئيس مجلس ادارتها” مؤكدة انه “يتمتع بصلاحياته التنفيذية والادارية فيها”.

وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز″ ذكرت في السابق ان المفاوضين طلبوا من مالك “ام بي سي” التخلي عن ملكيتها عندما كان قيد الاحتجاز.

وتقول السلطات ان التوقيفات التي طالت عشرات الأشخاص جاءت في اطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما).