أول ظهور للبشير منذ الاطاحة به خلال اقتياده لنيابة الفساد

ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمرة الأولى يوم الأحد منذ الإطاحة به خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد.

واقتيد البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.

وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل نيسان بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عاما. وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.

وكان النائب العام المكلف في السودان الوليد محمود قال، أمس السبت، إن البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وأضاف النائب العام السوداني أن هناك 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق تم فتح التحقيقات بها.

وكان النائب العام وجه في الثاني من مايو/أيار الماضي، باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم 2019/40، بتهم تتعلق بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة المادة "15" من القانون، ومخالفة تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي.

كما أمر بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين في النظام السابق، وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.

