أول مجمع ترفيهي بالرياض

شهدت السعودية، بعد تصدُّر ولي العهد محمد بن سلمان المشهد السياسي في المملكة، سلسلة قرارات

كشفت شركة مشاريع الترفيه السعودية عن إطلاق أول وجهة ترفيهية في مدينة الرياض؛ تشمل صالات سينما، ومجمعات للرياضة والفنون، ومحطة رئيسية لإقامة الفعاليات الحية، وهو ما يزيد من تخلّي المملكة عن قِيمها وقيودها التي حملت اسم "الدين" لعقود.

وبيّنت الشركة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أن المجمع الترفيهي سيكون بمساحة 100 ألف م2، عند تقاطع طريقي الدائري الشرقي والملك عبد الله، وسيضمّ خيارات سياحية وترفيهية واسعة، وعلامات تجارية وفندقية عالمية. ووفقاً لرئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية، عبد الله الداوُد، فإن مشاريع المجمّعات الترفيهية ستتميز بتصميم عصري مميّز ذي مسطّحات خضراء ومناطق مفتوحة ومجهّزة للأنشطة الرياضية والعروض الترفيهية والفنية الحية. وسيضم المجمع سلسلة واسعة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، وصالات السينما المصمّمة بما يتوافق مع المعايير العالمية، ومحطة رئيسية لإقامة الفعاليات الحية، حسب الشركة.

تعيين Bill Ernest كرئيس تنفيذي لشركة #مشاريع_الترفيه_السعودية ، ويمتلك Bill خبرة تفوق الـ 25 عام كتنفيذي في شركة الترفيه الشهيرة ديزني لاند وماريوت الفندقية pic.twitter.com/0a6HoxUnkI — مشاريع السعودية (@SaudiProject) ١٤ نوفمبر ٢٠١٨

وتوقع صندوق الاستثمارات العامة، عند إعلان إنشاء الشركة، أن تُسهم هذه المشاريع في خدمة أكثر من 50 مليون زائر سنوياً، وتوفير أكثر من 22 ألف وظيفة مباشرة.

وشهدت السعودية، بعد تصدُّر ولي العهد محمد بن سلمان المشهد السياسي في المملكة، سلسلة قرارات تضمّنت التخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود؛ أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخول ملاعب كرة القدم، والاختلاط بين الجنسين، وفتح دور للسينما، وإقامة مهرجانات الغناء والترفيه، التي كانت محظور سابقاً.