أول محادثات للبنتاغون مع الجيش الصيني في عهد بايدن

أجرى مسؤولا كبيرا بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) محادثات مع الجيش الصيني وذلك للمرة الأولى منذ تولي جو بايدن الرئاسة.

وتركزت المحادثات على إدارة المخاطر بين البلدين، إذ تضع الولايات المتحدة مواجهة الصين في قلب سياستها للأمن القومي منذ سنوات، ووصفت إدارة بايدن المنافسة مع الصين بأنها “أكبر اختبار جيوسياسي” في القرن الحالي.

وذكر المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه أن مايكل تشيس، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الصين، تحدث الأسبوع الماضي مع الميجر جنرال الصيني هوانج شوبنغ نائب مدير مكتب الجيش الصيني للتعاون العسكري الدولي.