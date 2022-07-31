أول وفاة بجدري القرود في الهند لرجل عائد من الامارات

اعلنت مسؤولة صحية في ولاية كيرالا جنوب غربي الهند الاحد، وفاة رجل ثبتت إصابته بجدري القرود بعد ايام من عودته من الامارات.

ونقلت صحيفة "انديان اكسبريس" عن فينا جورج رئيسة قسم الصحة بولاية كيرالا ان الرجل البالغ من العمر 22 عاما توفي في المستشفى يوم السبت.

واشارت إلى أنه تم تشخيص إصابته بجدري القرود أثناء تواجده في الخارج.

وأضافت جورج أن "الشاب لم تظهر عليه أي أعراض لجدري القرود. وتم نقله إلى المستشفى بسبب أعراض التهاب الدماغ".

ولفتت الى ان اقرباءه "تسلموا نتيجة الاختبار فقط يوم السبت. وسيتم التحقيق في أسباب الوفاة.. لأن معدل الوفيات بسبب جدري القرود منخفض للغاية".

وتم دفن الرجل وفقا لقواعد دفن ضحايا جدري القردة. ويخضع الأشخاص الذين كانوا على اتصال به في الفترة السابقة للمراقبة، وذكرت الصحيفة أن هناك أربع حالات إصابة مؤكدة بجدري القردة في الهند حتى الآن.

والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بعد تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة و5 وفيات في 78 دولة، معظمها في أوروبا.

خلال إعلانه حالة طوارئ صحية عالمية لمواجهة تفشي فيروس جدري القرود، حاول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تخفيف الهلع الذي قد يتسبب به هذا الاعلان، قائلا أن "التفشي يتركز في الوقت الحالي بين الرجال المثليين".

وفي عبارة أكثر تحديدا، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن المعنيين من المثليين جنسيا هم "أولئك الذين لديهم شركاء متعددون“.

وحالة الطوارئ التي أعلنها غيبريسوس هي أعلى مستوى تحذير للمنظمة يأتي بعد أشهر من تفشي المرض عالميا، وتسجيل آلاف الإصابات.

ولا يزال يتم اكتشاف معظم الإصابات في أوروبا، ومعظمها بين الرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال أمثالهم، ما يؤكد العلاقة الوثيقة بين جدري القرود والمثليين جنسيا .