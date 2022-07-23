منظمة الصحة تعلن حالة طوارئ عالمية بسبب جدري القرود

بعد تفشيه في نحو نصف بلدان العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية السبت، فرض حالة طوارئ صحية عالمية لمواجهة مرض جدري القرود، وذلك في أعلى تصنيف خطر تصدره المنظمة.

وانشر فيروس جدري القرود في أكثر من 70 دولة حتى الآن، وبعدد اصابات تجاوز 16000.

وقالت المنظمة في بيان أن مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أطلق أعلى مستوى من التأهب بمواجهة جدري القرود الذي يتواصل تسجيل الاصابات الجديدة به في كل يوم، فيما توفي جراءه خمسة أشخاص حتى الان.

وصرح غيبرييسوس بأن لجنة الطوارئ لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيف تفشي جدري القرود على أنه حالة طوارئ صحية عالمية، ومع ذلك قال إن تفشي المرض انتشر في جميع أنحاء العالم بسرعة وقرر أنه بالفعل مصدر قلق دولي.

وأضاف أن "تقييم منظمة الصحة العالمية هو أن خطر الإصابة بجدري القرود معتدل على مستوى العالم وفي جميع المناطق باستثناء المنطقة الأوروبية حيث تم تقييم الخطر على أنه مرتفع.

ولا يوجد سوى حالتين أخريين من حالات الطوارئ الصحية في الوقت الحاضر جائحة كورونا والجهود المستمرة للقضاء على شلل الأطفال.

وفي أول اجتماع عقد في 23 يونيو، أوصت غالبية الخبراء بألا تعلن منظمة الصحة حال طوارئ صحية قد تثير قلقا دوليا.

انشر فيروس جدري القرود في أكثر من 70 دولة حتى الآن، وبعدد اصابات تجاوز 16000.

وتم رصد أولى الإصابات بفيروس جدري القرود مطلع مايو/آيار.

ومن حينها، بدأت العدوى بهذا الوباء تنتشر خارج بلدان وسط إفريقيا وغربها حيث يستوطن الفيروس، ومن ثم انتشر في كل أنحاء العالم، فيما كانت أوروبا بؤرته.

وجدري القرود الذي اكتشف لدى البشر عام 1970، يعتبر أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي تم القضاء عليه عام 1980.

ما هو جدري القرود

جدري القرود مرض فيروسي حيواني المنشأ يظهر بشكل رئيسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى.

على الرغم من أن تفشي جدري القرود غير معتاد، فإنه يظل "قابلا للاحتواء"

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن الحالة الأولى للإصابة بجدري القرود خارج البلدان التي ينتشر فيها المرض عادة، في السابع من مايو الجاري، فيما توالت زيادة أعداد المصابين لتصل إلى مئات الحالات.

وأضافت المنظمة، أنه على الرغم من أن تفشي المرض غير معتاد، فإنه يظل "قابلا للاحتواء"، كما أكدت أنها ستعقد اجتماعات أخرى لدعم الدول الأعضاء بمزيد من النصائح بشأن كيفية التعامل مع المرض.

وقال ريتشارد بيبودي المسؤول البارز بالمنظمة إنها لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة إفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية، إذ إن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره.

وأضاف بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء إن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيا.

أعراض جدري القرود

تتضمن أعراض جدري القرود ، الحمى، والصداع، والانتفاخ، وآلام الظهر، وآلام العضلات، والخمول. وتختلف الأعراض من شخص لآخر ، اعتمادًا على حالة الجهاز المناعي للشخص.

وفيما يتعلق بهيئة شكل جدري القرود فإنه بمجرد ارتفاع درجة الحرارة يظهر طفح جلدي بداية من الوجه ثم ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم، لكنه يكون في أغلب الأحيان في راحة اليدين وباطن القدمين.

وتختفي العدوى دون تدخل طبي بعد أن تستمر الأعراض ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويعد جدرى القرود من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا.

أما كيف ينتقل جدري القرود عموما، فإنه ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبيا من خلال تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة الشخصية.

أما هل جدري القرود قاتل ، فهذا سؤال يراود الكثيرين الى جانب سؤال اخر حول علاج جدري القرود في حال الاصابة به.

بشكل عام ، لا يعتبر جدري القرود مرضًا خطيرًا ؛ ولكن يجب على الشخص اتباع تعليمات الطبيب واتباع التعليمات الخاصة بالراحة والحصول على قسط كافٍ من النوم ؛ مثل تناول الأدوية واتباع تعليمات الطبيب من حيث القواعد الغذائية الجيدة.

ولكن في بعض الحالات النادرة ، يمكن أن يؤدي مرض جدري القرود إلى مجموعة من المضاعفات ، والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.