أول وفاة بمرض الكوليرا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الاربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بمرض الكوليرا بعد أيام من تسجيل أول إصابة بالمرض في البلاد.

واعلنت الوزارة عبر تويتر "تسجيل حالة وفاة واحدة" مضيفة أنه تم تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع العدد الإجمالي إلى 26 في المناطق الشمالية.

وكانت الوزارة اعلنت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تسجيل أول إصابة بالكوليرا في البلاد منذ عام 1993، وذلك في محافظة عكار (شمال).

واكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض الاربعاء، ان الوزارة "ستغطي المرضى اللبنانيين المصابين بالكوليرا كافة".

واضاف ان "الجهات الدولية التي تواصلنا معها ابدت عن استعدادها لتغطية علاج النازحين أو اللاجئين المصابين بالكوليرا".



أعراض ومخاطر

الكوليرا، بحسب منظمة الصحة العالمية، هي عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوّثة بضمات بكتيريا المرض الذي لا يزال يشكل تهديداً عالمياً للصحة العامة ومؤشراً على انعدام المساواة وانعدام التنمية الاجتماعية.

وتضيف المنظمة ان الكوليرا مرض شديد الفوعة إلى أقصى حد ويمكن أن يتسبب في الإصابة بإسهال مائي حاد، وهو يستغرق فترة تتراوح بين 12 ساعة و5 أيام لكي تظهر أعراضه على الشخص عقب تناوله أطعمة ملوثة أو شربه مياه ملوثة2. وتصيب الكوليرا الأطفال والبالغين على حد سواء ويمكن أن تودي بحياتهم في غضون ساعات إن لم تُعالج.

ولا تظهر أعراض الإصابة بعدوى ضمات بكتيريا الكوليرا على معظم المصابين بها، رغم وجود البكتريا في برازهم لمدة تتراوح بين يوم واحد و10 أيام عقب الإصابة بعدواها، وبهذا تُطلق عائدة إلى البيئة ويمكن أن تصيب بعدواها أشخاصاً آخرين.

ومعظم من يُصابون بعدوى المرض يبدون أعراضاً خفيفة أو معتدلة، بينما تُصاب أقلية منهم بإسهال مائي حاد مصحوب بجفاف شديد، ويمكن أن يسبب ذلك الوفاة إذا تُرك من دون علاج.

وانتشرت الكوليرا خلال القرن التاسع عشر في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من مستودعها الأصلي في دلتا نهر الغانج بالهند. واندلعت بعد ذلك ست جوائح من المرض حصدت أرواح الملايين من البشر في جميع القارات. أما الجائحة الحالية (السابعة) فقد اندلعت بجنوب آسيا في عام 1961 ووصلت إلى أفريقيا في عام 1971 ثم إلى الأمريكتين في عام 1991. وتتوطن الكوليرا الآن العديد من البلدان.