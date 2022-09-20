الصحة العالمية تحذر: تفشي الكوليرا في سوريا يهدد العالم بأسره

حذرت منظمة الصحة العالمية من ان تفشي الكوليرا في سوريا يمثل تهديدا للعالم بأسره، واعلنت إرسال إمدادات طبية، للتعامل مع الوباء الذي بات يهدد الملايين في هذا البلد.

ونقلت وكالة الاسوشييتد برس عن المدير الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري قوله ان الكوليرا "تهديد لسوريا والمنطقة والدول المجاورة والعالم بأسره".

واكد المسؤول الدولي خلال تصريحات في دمشق ان منظمة الصحة تعمل على تعزيز المراقبة للتعرف على الحالات وإعطاء المرضى العلاج المناسب وتتبع المصابين والمخالطين لهم، مشيرا الى ان السلطات الصحية السورية تنسق مع المنظمة لاحتواء تفشي المرض.

واعلن المنظري عن إن طائرة مدعومة من منظمة الصحة العالمية تحمل نحو 30 طنا من الإمدادات لدعم السلطات الصحية للتعامل مع الأزمة، هبطت في سوريا الإثنين، وإن طائرة أخرى من المقرر أن تصل الأربعاء، محملة بكمية مماثلة.

وقال أن الإمدادات ستوزع بالتساوي حسب الاحتياجات، بما في ذلك في المناطق الواقعة في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه الفصائل المسلحة، والشمال الشرقي الذي تسيطر عليه قوات يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة.

وكان مسؤولو الصحة في سوريا اعلنو عن تسجيل خمس وفيات على الأقل ونحو 200 حالة في محافظات مختلفة.

وهذا هو أول تفش من نوعه منذ ما قبل اندلاع الصراع في سوريا عام 2011.

وقالت الأمم المتحدة ووزارة الصحة السورية إن مصدر تفشي المرض يعتقد أنه مرتبط بشرب مياه غير آمنة من نهر الفرات واستخدام مياه ملوثة لري المحاصيل، مما أدى إلى تلوث الغذاء.

الكوليرا في مخيمات النازحين

وفي سياق متصل، حذرت منظمة "كير" الإنسانية إن 70% من سكان شمال شرقي سوريا يعتمدون على مصادر مياه غير آمنة، ولديهم ظروف النظافة والصرف الصحي سيئة للغاية، محذرة في الوقت نفسه من خطر إصابة ملايين السوريين بالمرض، الذي يمكن أن يكون قاتلاً سريعاً إذا لم يتم علاجه.

مديرة المنظمة في تركيا شيرين إبراهيم اكدت من جانبها ضرورة دق ناقوس الخطر في مناطق شمال غربي سوريا المكتظة بالمخيمات، مشددة على أهمية وضع خطة استجابة لثلاثة أشهر لمواجهة تفشي الكوليرا.

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا"، وجه تحذيراً للمدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، لاتخاذ تدابير الوقاية من مرض "الكوليرا"، وخاصةً بعد تسجيل عشرات الإصابات والعديد من الوفيات في مناطق مختلفة من سوريا.

وقال الفريق أن "الوضع في المنطقة مهيأ بشكل خاص لانتشار المرض"، وأن تفشي المرض سيكون كاسحاً لدى آلاف الأشخاص في حال انتشاره، وخاصةً القاطنين في المخيمات".

تفشي مرض الكوليرا سيكون كاسحاً لدى آلاف الأشخاص في حال انتشاره

ولفت إلى أن حالة قاطني المخيمات معرضة للخطر أصلاً بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة التي تعاني منها مئات المخيمات، إضافة إلى مخاطر الصرف الصحي المكشوف والذي يعتبر عاملاً لتفشي الأمراض.

ودعا سكان المخيمات الى اعتماد الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض داخل المخيمات تحديداً وخاصةً في ظل ما تعانيه هذه البيئة الفقيرة التي ترزح تحت أعباء معيشية وصحية قاسية.

أعراض ومخاطر

الكوليرا، بحسب منظمة الصحة العالمية، هي عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوّثة بضمات بكتيريا المرض الذي لا يزال يشكل تهديداً عالمياً للصحة العامة ومؤشراً على انعدام المساواة وانعدام التنمية الاجتماعية.

وتضيف المنظمة ان الكوليرا مرض شديد الفوعة إلى أقصى حد ويمكن أن يتسبب في الإصابة بإسهال مائي حاد، وهو يستغرق فترة تتراوح بين 12 ساعة و5 أيام لكي تظهر أعراضه على الشخص عقب تناوله أطعمة ملوثة أو شربه مياه ملوثة2. وتصيب الكوليرا الأطفال والبالغين على حد سواء ويمكن أن تودي بحياتهم في غضون ساعات إن لم تُعالج.

ولا تظهر أعراض الإصابة بعدوى ضمات بكتيريا الكوليرا على معظم المصابين بها، رغم وجود البكتريا في برازهم لمدة تتراوح بين يوم واحد و10 أيام عقب الإصابة بعدواها، وبهذا تُطلق عائدة إلى البيئة ويمكن أن تصيب بعدواها أشخاصاً آخرين.

ومعظم من يُصابون بعدوى المرض يبدون أعراضاً خفيفة أو معتدلة، بينما تُصاب أقلية منهم بإسهال مائي حاد مصحوب بجفاف شديد، ويمكن أن يسبب ذلك الوفاة إذا تُرك من دون علاج.

وانتشرت الكوليرا خلال القرن التاسع عشر في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من مستودعها الأصلي في دلتا نهر الغانج بالهند. واندلعت بعد ذلك ست جوائح من المرض حصدت أرواح الملايين من البشر في جميع القارات. أما الجائحة الحالية (السابعة) فقد اندلعت بجنوب آسيا في عام 1961 ووصلت إلى أفريقيا في عام 1971 ثم إلى الأمريكتين في عام 1991. وتتوطن الكوليرا الآن العديد من البلدان.