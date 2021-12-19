"أوميكرون" يتفشى في اسرائيل.. وبينيت: "الوقت ينفد"

ينتشر متحور فيروس كورونا "أوميكرون" بشكل متسارع في "اسرائيل"، مما استدعى رئيس الحكومة نفتالي بينيت، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم الاحد، القول: "الوقت ينفد والموجة الخامسة قادمة إلى البلاد".
وتوقع الموقع العبري موافقة الحكومة على مجموعة من الإجراءات الاحترازية، خاصة بالمراكز التجارية ومراكز التسوق في إسرائيل، سيتم من خلالها فرض عقوبات مغلظة على من يخالفها، فضلا عن احتمال مناقشة الحكومة الإسرائيلية لقائمة الدول الحمراء.
בנט בישיבת הממשלה: "הגל החמישי מגיע, כל משפחה צריכה להיערך"— חדשות 13 (@newsisrael13) December 19, 2021
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(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/pEF5cBjreK
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن متحور "أوميكرون" يتفشى في البلاد بشكل متسارع جدا، وأن إسرائيل وفرت وقتا ثمينا حينما فرضت قيودا على دخول البلاد عبر مطار بن غوريون، وهو ما أدى إلى تأخير ظهور "أوميكرون"، مطالبا المواطنين بالاستعداد لتلقي جرعة زائدة أو معززة من لقاح كورونا.
בנט: "הזמן אוזל. האומיקרון כבר בארץ, הגל הבא מגיע" @talshalev1 https://t.co/Bb0Ejh7NbX— וואלה! (@WallaNews) December 19, 2021
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس السبت، أن هناك 627 شخصا تأكدت أو يشتبه في إصابتهم بالمتحور الجديد أوميكرون، 236 منهم يعانون من الأعراض، و376 لم تظهر عليهم أي أعراض.