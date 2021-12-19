"أوميكرون" يتفشى في اسرائيل.. وبينيت: "الوقت ينفد"

ينتشر متحور فيروس كورونا "أوميكرون" بشكل متسارع في "اسرائيل"، مما استدعى رئيس الحكومة نفتالي بينيت، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم الاحد، القول: "الوقت ينفد والموجة الخامسة قادمة إلى البلاد".

وتوقع الموقع العبري موافقة الحكومة على مجموعة من الإجراءات الاحترازية، خاصة بالمراكز التجارية ومراكز التسوق في إسرائيل، سيتم من خلالها فرض عقوبات مغلظة على من يخالفها، فضلا عن احتمال مناقشة الحكومة الإسرائيلية لقائمة الدول الحمراء.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن متحور "أوميكرون" يتفشى في البلاد بشكل متسارع جدا، وأن إسرائيل وفرت وقتا ثمينا حينما فرضت قيودا على دخول البلاد عبر مطار بن غوريون، وهو ما أدى إلى تأخير ظهور "أوميكرون"، مطالبا المواطنين بالاستعداد لتلقي جرعة زائدة أو معززة من لقاح كورونا.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس السبت، أن هناك 627 شخصا تأكدت أو يشتبه في إصابتهم بالمتحور الجديد أوميكرون، 236 منهم يعانون من الأعراض، و376 لم تظهر عليهم أي أعراض.