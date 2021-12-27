أوميكرون يضرب بقوة في اسرائيل.. وبينيت: لن يفلت أحد من الإصابة

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، من سرعة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في البلاد، مبينا أن الموجة الحالية لتفشي الوباء، لن يفلت منها أحد.

وقال بينيت خلال مناقشات وزارية حول الموجة الخامسة من تفشي كورونا، أجراها عن بعد: "لن يفلت أحد، خاصة من لديه أطفال في جهاز التعليم، من هذه الموجة بشكل أو بآخر، حتى لو كان رئيسا للوزراء".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفسه يخضع للحجر الصحي، بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا، وهو ما اضطره أمس الأحد إلى مغادرة جلسة لحكومته فور إبلاغه.

وحتى بعد أن جاءت الفحوصات التي أجراها بينيت سلبية أي أنه لا يحمل الفيروس أعلن الاستمرار في العزل "لمزيد من الحيطة".

تضاعف أعداد المصابين

في سياق متصل، قالت القناة "12" الإسرائيلية إنه في المناقشة التي أجريت حول تخفيف سياسة العزل بعد انتشار أوميكرون، تم تقديم بيانات حول معدل الإصابة بالمتحور من جميع المصابين.

وأضافت: "تظهر البيانات أنه كل يومين ونصف اليوم يتضاعف العدد الإجمالي للمصابين بالمتحور، وأن نصف المصابين بكورونا في إسرائيل يحملون أوميكرون".

وصباح اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 1760 إصابة جديدة بكورونا، من بين 94 ألفا و312 فحصا تم إجراؤه.

وسبق أن أعلن بينيت دخول بلاده في خضم الموجة الخامسة من كورونا، داعيا جميع الإسرائيليين بمن فيهم الأطفال إلى تلقي الجرعات الثلاثة من اللقاح.