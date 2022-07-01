أيليت شاكيد المرأة التي بيدها إعادة نتنياهو الى سدة حكم إسرائيل

توقع استطلاع للرأي الجمعة، عودة رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الى الحكم خلال الانتخابات التي ستجري مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، خصوصا في حال حظي بدعم وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، والتي سبق أن ألمحت الى هذا الاحتمال.

وخلص الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" الى ان عودة نتنياهو، رئيس حزب الليكود والمعارضة، باتت شبه أكيدة بعد حل الكنيست واعتزال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتالي بينيت، الحياة السياسية وتولي شاكيد، رئاسة حزب "يمينا" خلفا له.

علما بأن شاكيد كانت قد أكدت أنها لا تعارض المشاركة في ائتلاف حكومي يقوده نتنياهو.

وقال الاستطلاع انه لو جرت الانتخابات الآن لحصل حزب شاكيد على 4 مقاعد في الكنيست. وفي حال انضم هذا الحزب إلى معسكر نتنياهو، فإن ائتلافه سيستند إلى 63 عضو كنيست من أصل 120.

وسيحصل الليكود بحسب الاستطلاع، على 34 مقعدا، وكتلة الصهيونية الدينية على 10 مقاعد، أي أكثر بمقعد واحد من استطلاع الأسبوع الماضي. كذلك ارتفعت قوة حزب شاس بمقعد واحد وسيحصل على 8 مقاعد، بينما تبقى كتلة "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد.

وفي المعسكر الآخر الذي تشكل أحزابه الحكومة الحالية المنتهية ولايتها، ارتفعت قوة حزب "ييش عتيد" بقيادة يائير لبيد، الذي أصبح اليوم رئيس الحكومة الانتقالية، بمقعد واحد وسيحصل على 22 مقعدا.

رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو

وتوقع الاستطلاع حصول حزب "كاحول لافان" على 9 مقاعد، فيما تراجعت شعبية حزب العمل إلى 6 مقاعد. وسيحصل حزب "تيكفا حداشا" اليميني بقيادة غدعون ساعر على 5 مقاعد، وحزب "يسرائيل بيتينو" على 5 مقاعد، والقائمة الموحدة 4 مقاعد.

وستحصل القائمة المشتركة، التي لا تنتمي إلى أي من المعسكرين، على 6 مقاعد. ولم يتجاوز حزب ميرتس نسبة الحسم في الاستطلاع الحالي.

وبهذه النتائج تكون قوة معسكر نتنياهو 59 مقعدا، وسترتفع إلى 63 مقعدا في حال انضمام "يمينا" برئاسة شاكيد إليه، مقابل 51 مقعدا للمعسكر الذي يشكل الائتلاف الحالي بقيادة لبيد.

وتم إجراء هذا الاستلاع أمس وأول من أمس، بعد إعلان بينيت عن اعتزاله، وشمل 593 مستطلعا، بينهم 511 يهوديا و82 عربيا. ونسبة الخطأ فيه هي 4.2%.