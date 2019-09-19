إبن علي أوصى بدفنه في مكة: “أيها الوطن ناكر الجميل لن أسلمك عظامي”

اعلن محامي رئيس تونس الاسبق زين العابدين بن علي، ان الرئيس الذي توفي الخميس، في منفاه بالسعودية، سيدفن الجمعة، في مكة المكرمة حسب وصيته، بينما كررت ابنته عبارته الشهيرة “أيها الوطن ناكر الجميل لن أسلمك عظامي”.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن منير بن صالحة قوله ان بن علي "سيتم دفنه غدا في مكة، بناء على وصيته”، مشيرا إلى وجود “وصية” أخرى للرئيس الراحل، لكنه فضل عدم الكشف عنها الآن.

ودوّنت نسرين، ابنة بن علي على صفحتها في موقع فيسبوك “الله يرحمك يا بابا، وربي يصبّرني على فراقك”، مكررة عبارة الرئيس الراحل “أيها الوطن ناكر الجميل لن أسلمك عظامي”.

كان بن علي قد فر من البلاد في يناير كانون الثاني من عام 2011 في أعقاب الاحتجاجات التي أنهت حكمه.

وجاءت وفاته بعد أيام من انتخابات حرة أجرتها تونس.

