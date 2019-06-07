إثيوبيا تبدأ وساطة بين العسكري السوداني والمحتجين

وصل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إلى العاصمة السودانية الجمعة للقيام بوساطة بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية، بعد القمع الدامي للاعتصام الذي نفذته قوات الأمن هذا الأسبوع وأثار موجة تنديد دولية.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس من مطار الخرطوم الدولي أن أحمد وصل إلى المطار وسيعقد سلسلة لقاءات مع قادة المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، قبل عقد لقاء في وقت لاحق مع قادة الاحتجاجات.

وقال أحد أبرز قادة الاحتجاجات عمر الديجير لوكالة فرانس برس "تلقينا دعوة من السفارة الإثيوبية للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي عند الساعة 11,00 صباحاً (09,00 ت غ) وسنلبي الدعوة".

ونفّذت قوات الأمن السودانية الإثنين حملة قمع دام ضد اعتصام مستمرّ منذ أسابيع أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم ما أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يقود التظاهرات.

من جهتها أفادت السلطات السودانية عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أعمال العنف هذه.

وأعلن قادة الاحتجاجات رفضهم لأي مفاوضات مع العسكريين.

