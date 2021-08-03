إثيوبيا ترفض الضغوط الغربية لفتح ممرات انسانية ل"تغراي" عبر السودان

قال مفوض اللجنة الوطنية لإدارة درء الكوارث الإثيوبية متكو كاس، إن الحكومة لن تفتح أي ممرات عبر الأراضي السودانية لإدخال المساعدات الانسانية بشكل مباشر لإقليم تغراي.

وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أنه هناك ضغوط تمارس من قبل بعض الجهات الغربية والمنظمات الدولية، لفتح تلك الممرات عبر غرب تغراي .

وبين متكو كاس أنه يتم تقديم مساعدات للمحتاجين من شعب "تغراي" من قبل الحكومة الفيدرالية عبر معبر إقليم عفار بشرق البلاد.

وقال متكو في لقاء له مع صحيفة اديس زيمن الإثيوبية ،إن جبهة تحرير تغراي تقوم بأعمال عدائية ضد إقليمي أمهرة وعفار في تحدٍ لوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة من طرف واحد، واستولت على أكثر من 170 مركبة تحمل المساعدات الإنسانية إلى الشعب في إقليم تغراي

وصرح أن بعض الدول الغربية ومؤسساتها انتهزت هذه الفرصة للمطالبة بفتح ممر عبر مناطق غرب تجراي لإدخال مساعدات إنسانية مباشرة عبر الأراضي السودانية.

وبحسب متكو فإن بعض الدول الغربية ومؤسساتها قالت إن خط جيبوتي لا يكفي لتقديم المساعدة للمحتاجين، وهذا ماتنفيه الحكومة الفيدرالية التي تري أن معبر إقليم عفر من خلال الطريق البري لأديس أبابا جيبوتي كافي جدا لادخال المساعدات لإقليم تقراي، وإن الحكومة لن تفتح أي ممرات أخرى عبر أي من المناطق التي تطالب بها المنظمات