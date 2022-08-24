إثيوبيا تسقط طائرة محملة بالأسلحة عبرت السودان

أسقطت الدفاعات الجوية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، طائرة مجهولة الهوية اخترقت أجواء البلاد عبر السودان.

وقالت وزارة الدفاع في إثيوبيا، أن الطائرة التي تم اسقاطها كانت محملة بأسلحة، لجبهة تحرير تيغراي، لافتة إلى أن الطائرة للأعداء التاريخيين للبلاد.

مسؤول إدارة العمليات العسكرية المشتركة بقوات الدفاع الوطني، قال: "إن الطائرة يعتقد أنها مملوكة لما وصفه بـ"الأعداء التاريخيين لإثيوبيا" دون توضيح دولة معينة".

وشدد على أن "الجيش أكثر استعدادً من أي وقت مضى لحماية سيادة البلاد"، مشيرا إلى أن "طائرة مجهولة كانت على وشك عبور أجوائنا عبر السودان وعبور الجزء الشمالي من منطقة الحمرة الإثيوبية متجهة إلى تيغراي لتسليم أسلحة لجبهة تحرير تيغراي، وأسقطتها القوات الجوية الإثيوبية".

وأفاد بأنه "على الرغم من وجود قوى تستغل جبهة تحرير تيغراي لانتهاك سيادة إثيوبيا، فإن الجيش الوطني الإثيوبي والإثيوبيين في حالة يقظة لحماية البلاد وسيادتها".