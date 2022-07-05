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إثيوبيا تعلن الإتفاق مع السودان على حل القضايا العالقة بين البلدين

منشور 05 تمّوز / يوليو 2022 - 01:36
آبي أحمد و عبد الفتاح البرهان
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، على الالتزام بالحوار والحل السلمي للقضايا العالقة بين البلدين.

وقال آبي أحمد، عبر حسابه على تويتر، في أعقاب اجتماع مع البرهان في نيروبي على هامش اجتماعات قمة إيغاد، إنهما

"اتفقا على وجود الكثير من أوجه التعاون للعمل عليها بجانب "الالتزام بالحوار والحل السلمي في مواجهة القضايا العالقة".

وكان بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ذكر في وقت سابق، أن "الاجتماع الذي عقد بين عبد الفتاح البرهان وآبي أحمد في نيروبي مغلق".

إعدام 7 جنود سودانيين ومواطن

ويأتي هذا اللقاء بعدما اتهم الجيش السوداني الأسبوع الماضي نظيره الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، فيما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".

في المقابل، أعلن الجيش الإثيوبي، في وقت سابق، استعداده للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث، معربا عن أمله في أن تنأى الحكومة السودانية بنفسها عن أي تصعيد.

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال خلال لقائه بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، في الخرطوم على "حرص السودان على علاقات سوية ومتزنة مع الجارة إثيوبيا".

كلمات دالة:السودانإثيوبياآبي أحمدالبرهان

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