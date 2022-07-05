إثيوبيا تعلن الإتفاق مع السودان على حل القضايا العالقة بين البلدين

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، على الالتزام بالحوار والحل السلمي للقضايا العالقة بين البلدين.

وقال آبي أحمد، عبر حسابه على تويتر، في أعقاب اجتماع مع البرهان في نيروبي على هامش اجتماعات قمة إيغاد، إنهما

"اتفقا على وجود الكثير من أوجه التعاون للعمل عليها بجانب "الالتزام بالحوار والحل السلمي في مواجهة القضايا العالقة".

وكان بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ذكر في وقت سابق، أن "الاجتماع الذي عقد بين عبد الفتاح البرهان وآبي أحمد في نيروبي مغلق".

In my discussions with Gen. Abdel Fattah al-Burhan, we have both agreed that our two countries have plenty of collaborative elements to work on peacefully. Our common bonds surpass any divisions. We both made a commitment for dialogue & peaceful resolution to outstanding issues. pic.twitter.com/UP9a9n0tJq — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) July 5, 2022

إعدام 7 جنود سودانيين ومواطن

ويأتي هذا اللقاء بعدما اتهم الجيش السوداني الأسبوع الماضي نظيره الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، فيما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".

في المقابل، أعلن الجيش الإثيوبي، في وقت سابق، استعداده للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث، معربا عن أمله في أن تنأى الحكومة السودانية بنفسها عن أي تصعيد.

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال خلال لقائه بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، في الخرطوم على "حرص السودان على علاقات سوية ومتزنة مع الجارة إثيوبيا".