إثيوبيا: سد النهضة أوشك على الاكتمال

اعلنت اثيوبيا الاربعاء، ان سد النهضة الذي تشيده على نهر النيل اوشك على الاكتمال، حيث تم انجاز أكثر من 80% من إجمالي البناء، مؤكدة نجاح الملء الثاني للسد برغم الشكوك التي اثارتها دولتا المصب مصر والسودان حول هذه الخطوة.

وتسبب مشروع السد الإثيوبي في توترات مع مصر والسودان اللتين تريان فيه تهديدا لامنهما القومي. وعقدت الدول الثلاث جولات مفاوضات عدة دون أن تنجح في التوصل لحل للخلاف المستمر.

والاثنين الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها حققت هدفها للعام الثاني المرتبط بعملية ملء سد النهضة الذي تقول أديس أبابا ان تكلفته تصل الى 4 مليارات دولار، وتؤكد انه مشروع حيوي لنهضة البلد الاقتصادية ومصدر أساسي للطاقة.

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وفي المقابل، توجد مخاوف في مصر والسودان بسبب آثاره المحتملة على منسوب مياه النيل في البلدين. كما حذرتا من مخاطر الملء الثاني وشككتا في نجاح الخطوة.

واليوم الاربعاء، قال عضو فريق التفاوض الإثيوبي في سد النهضة يلما سيليشي، إن الملء الثاني لسد النهضة أزال كل الالتباسات التي أثارتها مصر والسودان فيما يتعلق بتأثير السد على دول المصب.

وأكد سيليشي في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاثيوبية أن "الانتهاء من الملء الثاني أثبت أيضا التزام إثيوبيا طويل الأمد بإنجاز السد دون الإضرار ببلدان المصب".

وأضاف أن "السد الذي يتم بناؤه من قبل الموارد الخاصة للإثيوبيين أوشك على الانتهاء حيث تم الانتهاء من أكثر من 80% من إجمالي البناء".

وأشار إلى أنه "بمقاومة الضغوط التي فرضتها مصر والسودان وحلفاؤهما على مدى الأشهر الماضية، وصلنا إلى المستوى الحالي بالتزامنا الكامل بكافة المسؤوليات".

ودعا المسؤول الاثيوبي المصريين والسودانيين إلى "البدء في تحليل حقيقة أن الملء الثاني للسد لم يتسبب في أي ضرر كبير لدولهما، ودفع حكومتهما لتعزيز التعاون حيث أن سد النهضة لديه الكثير من الفوائد لدول المصب خاصة والمنطقة بأكملها".

مفاوضات جادة

وفي سياق متصل، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، المجتمع الدولي بدفع المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي بجدية من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم حول تشغيل وملء السد، غداة إعلان اكتمال ملئه الثاني.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: مفاوضات جادة حول سد النهضة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفق

وقال بيان للرئاسة المصرية ان السيسي اكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على “موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ علي الأمن المائي لمصر حاليا ومستقبلا”.

وشدد على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لدفع عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد”.

من جانبه، أكد جونسون، بحسب البيان، “دعمه لجهود استئناف عملية التفاوض من أجل الوصول إلى حل عادل لتلك القضية”.

والثلاثاء الماضي دعت إثيوبيا مصر والسودان إلى التفاوض “بحسن نية” حول “سد النهضة”، وأكدت “التزامها” بإنجاح المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات “سد النهضة” تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.