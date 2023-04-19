إجلاء الطلاب المحاصرين داخل مكتبة جامعة الخرطوم (فيديو)

البوابة - بعد أيام من عدم قدرة طلاب عالقين داخل مبنى مكتبة كلية الهندسة في جامعة الخرطوم، على مغادرتها، إثر الاشتباكات التي يشهدها محيط الجامعة، تمكن أولئك الطلاب من مغادرة المبنى بسلام اليوم الأربعاء، وفقا لما أعلنته إدارة الجامعة.

وأفاد تعميم صحفي للجامعة، أن عدد كبير الطلاب تمكنوا أمس الثلاثاء من مغادرة الحرم الجامعي، بسلام، وأن عملية الإخلاء استمرت صباح اليوم، بخروج الطلاب عبر ممرات آمنة والوصول إلى كافوري بالخرطوم بحري سالمين.

وأكدت جامعة الخرطوم، على لسان أحمد مضوي نائب مدير الجامعة، أنه سيتم العمل من قبل الإدارة على تسهيل وصول الطلاب من أبناء الولايات ماليا وإداريا إلى ذويهم.

ونشر الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر عملية إجلاء الطلاب العالقين داخل جامعة الخرطوم.

ويبين الفيديو خروج الطلاب من داخل الجامعة، عبر فتحة صغيرة في أحد الأسوار الخارجية، لا يستطيع المرور منها إلا شخص واحد فقط، وبشكل غير مريح.

وقتل أحد طلاب الجامعة، جراء الإشتباكات، وتم دفنه في باحة الحرم الجامعي، فيما أصيب آخر وجرى اسعافه عبر نقله إلى مستشفى المعلم لتلقي العلاج اللازم.

واتهم الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، قوات الدعم السريع بعد الإلتزام بالهدنة التي أعلن عنها مساء أمس الثلاثاء، مؤكدا أن تلك القوات ارتكبت انتهاكات في مروي والخرطوم بحري.

كما أكد الجيش، أنه مستمر في تأمين مقر القيادة العامة وسط الخرطوم، في ظل تصاعد حدة الاشتباكات في محيط المقر والمطار ومقر التلفزيون الرسمي.

وتشهد مناطق متفرقة من السودان، منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تتركز معظمها في العاصمة والولاية الشمالية، في محاولة من كلا الطرفين المتقاتلين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.