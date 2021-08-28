إجلاء نحو 110 آلاف شخص من أفغانستان

تم إجلاء حوالي 110 آلاف شخص من أفغانستان منذ بدء عمليات الإجلاء في 14 أغسطس.

وقال كارين جان بيير، نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة قامت بإجلاء ما يقرب من 4200 شخص إضافي من مطار حامد كرزاي الدولي في (العاصمة الأفغانية) كابول خلال الـ 12 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي العدد إلى 109 آلاف و200 شخص”.

وخلال الساعات الـ12 الماضية تم إجلاء 2100 شخص بواسطة 12 رحلة طيران عسكرية، و2100 من خلال 29 رحلة طيران لتحالف شمال الأطلسي(ناتو)، وفي المصدر نفسه.

أما إجمالي من تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ نهاية تموز/يوليو الماضي، وحتى الجمعة، فقد بلغ 114 ألفًا و800 شخص.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت حركة “طالبان” من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس دخل مسلحو الحركة العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.

ومنذ سيطرة الحركة على أفغانستان، أجلت دول عدة دبلوماسييها ورعاياها خشية على مصيرهم، وذلك رغم تأكيد طالبان أنها ستضمن حماية جميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

إلى ذلك، أنهت فرنسا مساء الجمعة عمليّات إجلاء الأفغان المهدّدين من جانب حركة طالبان، من كابول إلى باريس، على ما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسيّة فلورنس بارلي.

وكتبت بارلي على تويتر أنّ “عمليّة أباغان التي بدأت في 15 آب/أغسطس بناء على طلب رئيس الجمهورية انتهت مساء اليوم”. وأضافت أن الجيش الفرنسي نقل إلى برّ الأمان نحو ثلاثة آلاف شخص، بينهم أكثر من 2600 أفغاني.