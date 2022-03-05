إجلاء 11 ألف تركي من أوكرانيا

أكدت تركيا تواصل خططها لإجلاء جميع مواطنيها في أوكراينا، بعد إعلان أنقرة عن إجلاء 11 ألفا و24 من مواطنيها المقيمين حتى أمس الجمعة.

وقال وزير الخارجية التركية تشاووش أوغلو: "مع الـ 310 مواطنين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا الجمعة، يكون عدد المواطنين الأتراك الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الحرب 11 ألفا و24 شخصا".

وأكد عبر حسابه على "تويتر"، أن خططهم متواصلة من أجل إجلاء آمن للمواطنين الأتراك من أوكرانيا.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو