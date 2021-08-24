إجلاء 16 ألف شخص من مطار كابول خلال 24 ساعه

تم إجلاء نحو 16 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار كابول خلال الـ24 ساعه الأخيرة.

وقال الجنرال هانك تايلور من هيئة أركان الجيوش الأميركية للصحافيين ان 61 رحلة عسكرية وتجارية وتشارتر تشمل عددا من الدول غادرت من مطار حامد كرزاي الدولي في الساعات ال24 الماضية حتى الساعة 3,00 فجر الاثنين (7,00 ت غ) تنقل أشخاصا فارين من البلاد بعدما تولت طالبان السلطة.

وأضاف تايلور انه من بين الأشخاص الذين تم اجلاؤهم في ذلك اليوم، نقل 11 ألفا عبر عمليات عسكرية جوية أميركية.

وهذا يشمل “بضعة آلاف” من الرعايا الأميركيين وكذلك آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وطلبوا أو نالوا تأشيرة هجرة، الى جانب أفغان يتخوفون من أعمال انتقامية من قبل طالبان لانهم عملوا لدى منظمات غير حكومية ووسائل إعلام ووظائف أخرى يرفضها الإسلاميون كما قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي.

وأوضح كيربي أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين نقلوا من أفغانستان بات 42 ألفا منذ تموز/يوليو، و37 ألفا منذ بدأت عمليات الإجلاء المكثفة جوا في 14 آب/اغسطس، أي مع تقدّم طالبان باتّجاه السيطرة على كابول.

ورفض الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية أن يحدد بدقة عدد الأميركيين الذين تم اجلاؤهم.

وأكد أن الهدف لا يزال سحب كل القوات الأمريكية من كابول بحلول 31 آب/اغسطس، الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنجاز الانسحاب العسكري من أفغانستان رغم اعتراضات الحلفاء في حلف شمال الاطلسي الذين يتخوفون من تعليق الجسر الجوي لبضعة أيام قبل 31 آب/اغسطس لافساح المجال امام إجلاء 5800 جندي أمريكي منتشرين في مطار كابول من أجل هذه العملية.

لكن كيربي لم يستبعد إرجاء الموعد المحدد للانسحاب.

وقال إنه بالنسبة للولايات المتحدة “الهدف هو إجلاء أكبر عدد ممكن من الناس وأيضا في أسرع وقت”، مضيفا “الهدف هو محاولة بذل كل ما بوسعنا حتى حلول نهاية الشهر”.

وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، تجنّب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الردّ على الأسئلة المتعلّقة باحتمال إرجاء الموعد النهائي المقرّر للانسحاب في 31 آب/أغسطس، مكرّراً القول إنّ الإدارة الأميركية تجري تقييماً للوضع “كلّ يوم بيومه”.

ولفت سوليفان إلى أنّ الرئيس جو بايدن ناقش الملف الأفغاني مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مكالمة هاتفية الإثنين.

وقال “نحن نبقى على اتّصال وثيق مع حلفائنا وشركائنا لتنسيق إجلاء مواطنيهم والأفراد ذوي الأولوية”.

وأعرب مستشار الأمن القومي عن قناعته بأنّ الولايات المتحدة لديها الوقت الكافي لإجلاء جميع مواطنيها الذين طلبوا مغادرة أفغانستان، من دون أن تضطر لتمديد الموعد النهائي المقرّر للانسحاب.

وقال “نعتقد أنّ لدينا متّسعاً من الوقت بحلول 31 آب/أغسطس لإجلاء كلّ الأمريكيين الذين يريدون ذلك”.