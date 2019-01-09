إحالة أوراق نجل فنان مصري مشهور للمفتي أدين بجريمة بشعة

إحالة نجل الفنان المرسي أبو العباس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه للمفتي

قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر أمس الثلاثاء، بإحالة نجل الفنان المرسي أبو العباس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت 3 أبريل موعدا للنطق بالحكم.

وارتكب نجل الفنان المشهور المرسي أبو العباس جريمته البشعة أثناء مباراة مصر وروسيا في كأس العالم الماضي، بقتله زوجته وطفلتيه حيث أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب المتهم الجريمة، وتم اصطحابه إلى مسرح الواقعة وأعاد تمثيل الجريمة، ليتبين مغافلته زوجته أثناء تواجدها في غرفة نومهما وكتم على أنفاسها حتى ماتت، وبعدها توجه لغرفة الطفلتين وخنق الطفلة الكبرى، فهرولت الطفلة الصغرة لتعلم ما يحدث، لكنه قتلها هي الأخرى خنقها بسلك الهاتف.

واتصل الجاني بالشرطة وزعم بأنه عثر على الجثث عقب عودته للمنزل من مشاهدته مباراة مصر وروسيا، وذلك بعد اتصاله بزوجته عدة مرات دون رد منها.

كما ادعى بأنه فقد بعض المتعلقات من الشقة، ومبلغا ماليا قدره 340 ألف جنيه قيمة شقة ورثها عن والده وباعها قبل الحادث بـ10 أيام.