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إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي في محاولة اغتيال السيسي

إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي في محاولة اغتيال السيسي
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