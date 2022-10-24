إحباط تهريب 1752 قطعة أثرية بسيارة نقل فواكهه بمصر

أحبطت وزارة السياحة والآثار في مصر عدد كبير من القطع الأثرية.

وتمكنت الوحدة الأثرية بميناء نويبع البحري بالتعاون مع شرطة الموانئ وسلطات الجمارك من ضبط وإحباط تهريب مجموعة كبيرة من القطع الأثرية عددها 1752 قطعة، بينها عملات أثرية وتمثال المعبودة "أفروديت" الذي يعود للعصر الروماني.

وعثر على القطع الأثرية المضبوطة داخل سيارة شحن كبيرة مخصصة لنقل الفاكهة، حيث جرى تشكيل لجنة خاصة لمعاينة وفحص المضبوطات.

ومن المضبوطات الأثرية تمثال من البرونز للإلهة "أفروديت" من العصر الروماني، وعدد 1752 قطعة أثرية منها 1722 عملة من الفضة ومعادن أخرى تعود للعصر البطلمي وعصر الأباطرة نيرون، وهادريان، وأنطونيوس بيوس والتي تنتمي لدار سك الإسكندرية، و20 مثقالا لوزن العملة من البرونز بأحجام وأوزان مختلفة، و6 عملات من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية والتي كتب على هامشها رسالة التوحيد وجزء من سورة التوبة، وقوالب لسك العملة من العصور الإسلامية المختلفة مكتوب عليها بالخط الغائر وأخرى من العصر الروماني محفور عليها عبارات باللغة اليونانية.

