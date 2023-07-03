إحباط محاولة لاغتيال رئيس شبه جزيرة القرم

كشف جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة لاغتيال نظمها جهاز الاستخبارات الأوكرانية لرئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف.

وأشار المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له أنه تمكن من إحباط محاولة لاغتيال رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسينوف، نظمها جهاز الاستخبارات الأوكرانية.



ولفت البيان إلى أنه وفي سياق أنشطة التحري والتفتيش العملياتية، تم التعرف على مواطن روسي مواليد العام 1988 .

حيث تم احتجاز بعد أن كان جنده جهاز الاستخبارات الأوكرانية، حيث تم تدريبه في أوكرانيا على أنشطة الاستطلاع والتخريب، بما في ذلك التدريب على المتفجرات وزرع الألغام.

