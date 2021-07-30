إحباط هجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية سعودية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الجمعة، إحباط هجوم "بطائرة مسيرة معادية" استهدف سفينة تجارية سعودية.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب للتحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

واكد التحالف في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "استمرار تهديد المليشيا الحوثية بدعم إيراني لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر".

وأضاف أن "جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب".

ولم يصدر تعليق من جماعة الحوثي حيال ما ذكره التحالف.

وكان التحالف أعلن السبت أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي نحو جازان جنوب السعودية.

وقال إن محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

كما أعلن عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية 4 مسيرات أطلقها الحوثي نحو المنطقة الجنوبية، منها مسيرة استهدفت خميس مشيط، مشيرا إلى استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

واكد انه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية".

واعتاد الحوثيون إعلان إطلاق صواريخ بالستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، مقابل تصريحات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف العربي من جانب، والحوثيين من جانب آخر، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.