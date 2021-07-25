الجيش اليمني يؤكد تكبيد الحوثيين خسائر فادحة بمعارك مأرب

قال الجيش اليمني الاحد، انه كبد قوات المتمردين الحوثيين خسائر فادحة على مدى اسبوعين من المعارك في محافظة مأرب وسط البلاد.

واكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور عبد الله ثوابه في بيان أن "أفراد الجيش الوطني والمقاومة سطروا في مأرب ملاحم بطولية، خلال الأسبوعين الماضيين، ومازالوا يخوضون معارك ضد مليشيات الحوثي، وبإسناد من طيران التحالف العربي".

وقال أن "قوات الجيش والمقاومة تمكنت خلال الفترة نفسها من كسر عشرات الهجمات الحوثية، التي شنتها على مواقع بعدة جبهات في مأرب".

وأضاف أن "مليشيا الحوثي خسرت أكثر من 200 من عناصرها لقوا مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى مئات الجرحى"، كاشفا كذلك عن ان "دفاعات الجيش أسقطت 7 طائرات مسيرة حوثية في مناطق متفرقة بأطراف محافظة مأرب الجنوبية والغربية".

ولم يتطرق المسؤول العسكري إلى وقوع خسائر في صفوف الجيش.

ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي 2021، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، وكذلك احتوائها على محطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

وتشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.