إحباط هجوم حوثي بمسيرة مفخخة على السعودية

كثف الحوثيون من إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط تدمير متكرر لها من جانب التحالف واتهام الجماعة بأنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، الأربعاء، "إحباط هجوم وشيك لمسيرة مفخخة تجاه المملكة من محافظة عمران (شمال)"، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأوضح التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه "أحبط عملية هجوم وشيك بإطلاق طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من عمران".

وأضاف: "تدمير الطائرة بدون طيار المفخخة وكذلك العناصر الإرهابية المشغلة لها"، دون تفاصيل عن عددهم.

من جانبها أكدت فضائية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني أن المسيرة "حوثية".

فيما لم يصدر تعليق فوري حول الموضوع من جانب الحوثيين الذين يسيطرون على "عمران" الواقعة على بعد 50 كلم جنوب العاصمة صنعاء.

ويأتي هذا التطور في وقت كثف فيه الحوثيون من إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط تدمير متكرر لها من جانب التحالف واتهام الجماعة بأنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي "الحوثي" المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

